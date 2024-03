El Rápido busca técnicos con urgencia

El nuevo director deportivo del Rápido de Bouzas, Gustavo Loureiro, ha estrenado el cargo enfrentándose a una avalancha. La confirmación de la continuidad del presidente, Alfonso Caneiro, ha provocado la dimisión en masa de los responsables de fútbol 11 de la cantera. Loureiro está maniobrando para intentar encontrar reemplazos lo antes posible.

El portavoz del Rápido, Imanol Almudí, expuso este lunes por la mañana el programa que la directiva piensa aplicar para remediar el cisma que padece la entidad. La junta ha rechazado la dimisión que Caneiro había presentado el 2 de febrero. Le han pedido explícitamente que siga, aunque en segundo plano. Consideran imprescindible que siga inyectando liquidez a las arcas aurinegras.

Los entrenadores de la cantera se reunieron de noche para valorar las declaraciones de Almudí. Ayer por la mañana emitían un comunicado que anunciaba su “dimisión irrevocable mientras continúe el señor Alfonso Caneiro como presidente de la institución deportiva o cualquier persona de su entorno en la comisión directiva de dicha entidad”. A esta medida se han adherido casi todos los entrenadores, segundos entrenadores y delegados de los equipos de fútbol 11: Brais Calviño (infantil B), Lucas González (infantil B), Manuel Leal (infantil A y juvenil A), David Durán (infantil A), Miguel López (infantil A), Ezequiel Galone (infantil C), David Fernández (infantil C y coordinador), Iván Barros (cadete C), Manuel Pino (cadete C), Pedro García (cadete B), Pedro Palmás (cadete B), Marcos Rodríguez (juvenil A), Carlos Doiro (juvenil A/C), Luis Manuel Martínez (juvenil B), Iago González (juvenil B), Xacobe Varela (filial) y Pablo Lobato (filial). Son nueve cuerpos técnicos. Solo sigue el del cadete A.

En cuanto al fútbol 8, y más allá de Carlos Doiro, ya había renunciado el coordinador la semana pasada, cuando se conoció que Caneiro seguía. Alguno más medita en estas horas su posición. Pero otros han confirmado su continuidad. El perfil general difiere del fútbol 11. Hay futbolistas de la primera plantilla que tutelan a los pequeños y técnicos llegados esta temporada a la entidad, que apenas habían tratado con Caneiro. Aunque se habían sumado al plante de enero que inició la crisis por solidaridad con sus compañeros, no quieren abandonar a sus jugadores a mitad de temporada. O al menos, a petición de los padres, han aplazado su decisión a que se celebre el torneo de Cascais de Semana Santa para el que ya se había organizado el viaje.

Las familias de los canteranos, alrededor de 400, han reaccionado con la variedad de opiniones que cabría esperar en un colectivo tan amplio. En conversaciones y grupos de WhatsApp domina la tristeza por este último acontecimiento, que prueba el mal curso que el Rápido ha seguido en los últimos tiempos. Creen que ha faltado autocrítica por parte de la directiva. Y es igualmente general el agradecimiento a los entrenadores dimisionarios por la labor que han desarrollado con los niños. En cuanto a las discrepancias, mientras unas familias destacan la coherencia que han mostrado, otras critican que no hayan pospuesto su marcha hasta la conclusión del ejercicio. En cualquier caso, todos entienden el difícil dilema al que han tenido que enfrentarse.

La junta directiva, por su parte, señala en un comunicado sobre los cesantes: “Agradecemos el trabajo realizado y les deseamos la máxima suerte para su futuro deportivo”. Y añade que “el Rápido de Bouzas abre las puertas para que todos aquellos entrenadores que quieran trabajar con un grupo de jugadores implicados y de nivel se unan a este nuevo proyecto”. Piden a los que se van que ayuden a “un traspaso ordenado”.

El director deportivo, cuyo fichaje ha sido una de las apuestas de la directiva para reencauzar el club, ya trabaja frenéticamente. Calcula que necesitará una veintena de entrenadores. Gustavo Loureiro, aunque se ha considerado la posibilidad de solicitar aplazamientos, se ha comprometido a que los equipos entrenarán al menos una vez antes de los partidos del fin de semana, a los que acudirán aunque sea con técnicos provisionales. También ha revelado que ya se han pagado los alquileres al Apóstol, cuyos campos se necesitan ante la saturación del Pujales.

Los padres de fútbol 11 le han trasladado su inquietud por el torneo de Málaga al que iban a acudir en junio, ya que la agencia de viajes penalizará las cancelaciones. En tal hipótesis, las familias entienden que el club debería asumir ese gasto.