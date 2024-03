"Hoy empieza una nueva etapa en el Rápido de Bouzas", asegura la directiva

El nuevo portavoz de la directiva del Rápido de Bouzas, Imanol Almudí, ha ofrecido una rueda de prensa en el Baltasar Pujales para explicar las líneas de acción que se van a emprender de manera inmediata con el fin de restablecer el funcionamiento normal de la entidad. Serán ahora los entrenadores y familias de los canteranos los que deben decidir si aceptan la paz social, o al menos tregua, hasta final de temporada que pide Almudí y si confían en la nueva política de la directiva.

Dos docenas de técnicos y padres se congregaron en la puerta del Pujales, vigilada por dos guardias de seguridad. Se produjeron algunos momentos de cierta tensión cuando varios de ellos quisieron acceder al recinto. Una dotación policial se presentó en el lugar. Luego la mañana se desarrolló con tranquilidad. La directiva aceptó que algunos padres y técnicos asistiesen a la rueda de prensa y realizasen preguntas y observaciones.

Imanol Almudí estuvo flanqueado por otros directivos como el histórico Manuel Iglesias "Zaragallas", Juan Manel Portas y Serafín Vázquez. Almudí leyó primero un comunicado, que detalla: "En noviembre de 2023 Hacienda embarga las cuentas bancarias del club dejando a la vista un insperado quebranto económico. Desde esa fecha hasta el día de hoy se ha producido una concatenación de hechos desafortunados que han perjudicado gravemente tanto el funcionamiento de la entidad como su imagen". Añade que "viendo la gravedad de la situación, el cisma social y el vacío institucional generados", la junta directiva ha decidido el nombramiento del propio Almudí como portavoz y responsable de un comité de crisis; la realización de una auditoría forensic para la que ya se ha contactado con una de las principales firmas del ramo; la reactivación de la junta incluyendo a su presidente, Alfonso Caneiro, "para garantizar el sustento económico del club de aquí hasta el final de temporada"; anular la asamblea extraordinaria de socios "convocada ilegalmente" para este jueves; reactivar las redes sociales oficiales del club e incorporar como director deportivo a Gustavo Loureiro.

"El club va a cumplir con sus compromisos económicos hasta final de temporada", asegura Almudí. "Existe la voluntad de esta junta directiva de hacer un gran proyecto, un club profesional con valores de transparencia, honestidad, educación y deportividad. Volver a hacer del Rápido de Bouzas el club señor y de referencia que siempre ha sido. Un lugar de encuentro para los vigueses. Pedimos a todos los empleados, padres y socios del club que aunemos esfuerzos para recuperar el espíritu de unión necesario para superar estos difíciles momentos".

"Esta directiva tiene que retomar el control del club y la normalidad para que los niños puedan entrenar y llevar a acabo las actividades del club. Para hacer eso hace falta dinero. Esta junta directiva lo va a facilitar, de una manera o de otra. Necesitamos tranquilidad. Cuando sepamos lo que ha pasado se hará público y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", añade. "Hoy empieza una nueva etapa en el Rápido de Bouzas. Vamos a hacer que funcione como un reloj". El portavoz rechaza que la existencia del Rápido corra peligro: "Un club fundado en 1914 y con la historia que tiene el Rápido de Bouzas no puede desaparecer por una mala gestión de unos meses o por la mala praxis de dos o tres personas. Estamos aquí para arreglar la situación. Pido que nos dejen trabajar. Bajemos el nivel de tensión y empecemos a construir. Intentemos hacer un corte limpio a partir de hoy".

Dimisión de Alfonso Caneiro

Alfonso Caneiro había presentado su dimisión el 2 de febrero. "Esa dimisión no se ha llegado a oficializar, no ha habido una junta directiva que ratifique esto, y se ha producido un vacío en el club que ha empeorado las cosas. La junta directiva considera que no es el momento de que se vaya el señor Caneiro, que ha estado adelantando dinero para pagar los gastos. Si se va, el club tiene un gravísimo problema. Necesitamos tiempo para saber lo que ha pasado, restituir la economía del club y afrontar los pagos. Necesitamos tranquilidad para acabar la temporada. Para Caneiro sería mucho más fácil irse. Le hemos pedido que aguante", asegura Almudí.

Caneiro, reconoce el portavoz, "es el máximo responsable in vigilando de todo lo que pasa en el club. Bien por acción, bien por omisión, él tiene una responsabilidad. Él toma acción para solventar ese problema y hay una reacción social en su contra, motivada por ciertos comentarios o poniendo sobre su espalda una responsabilidad que no le compete. Porque aquí hay alguien que pone dinero y alguien que se lo lleva. Caneiro ha puesto dinero y no se lo ha llevado".

Caneiro no asistió a la rueda de prensa. "Esta junta directiva le ha pedido que esté en un segundo plano. Por eso no está aquí", explica Almudí. "Él no se tiene que defender. Tienen que ser los hechos objetivos los que defiendan al señor Caneiro. La junta directiva no tiene ningún miedo a esa auditoría".

Deuda

"A día de hoy el club está al corriente de casi todos sus pagos a excepción de la primera plantilla. Se le va a pagar esta semana el mes de febrero", anticipa Almudí. "Hay gente que ha adelantado dinero. Y ha desaparecido dinero. Habrá que ver dónde se ha ido, quién se lo ha llevado y para qué. Lo va a decir una auditoría".

"En este momento creo que los entrenadores han cobrado todo lo que se les adeudaba", aventura, aunque uno de los técnicos presentes lo negará. En todo caso, el portavoz sostiene: "Me gustaría saber en qué situación están el resto de clubes de Tercera División, Preferente… No creo que el Rápido sea un club que pague mal".

"Pido tranquilidad para poder hablar con patrocinadores y con gente que meta dinero en el club", declara y realiza unos cálculos aproximados de cómo está la situación del ejercicio: "Faltan por pagar, creo, 80.000 o 90.000 euros. Hay que ver lo que falta por ingresar. Podemos estar hablando de 30.000 o 40.000 euros de diferencia como mucho".

Campos del Apóstol

La falta de pago, en este caso desde septiembre, ha provocado que los equipos del Rápido que utilizaban campos alquilados en el Colegio Apóstol, ante la saturación del Baltasar Pujales, no hayan podido entrenar en los últimos días. "En este mes y medio se ha producido un vacío institucional. Empleados del club han ido tomando decisiones. No tienen acceso ni a los ingresos ni a los gastos. Gustavo Loureiro tiene que hablar con padres, con entrenadores. Tendremos que ver qué falta, qué se ha dejado de hacer, retomar eso. Esto no se va a arreglar en media hora pero espero que a lo largo de la semana vayamos entrando en una normalidad", anuncia, sin poder concretar qué día se podrán retomar esos entrenamientos.

"Entra dentro del vacío institucional que ha habido estos dos meses. Un club se tiene que gestionar como una empresa, con una jerarquía, con un orden. Vamos a dar soluciones a los problemas que haya", prosigue. "El señor Loureiro es el que tiene que identificar las acciones a tomar lo antes posible. Empieza a trabajar esta tarde. Espero que a lo largo de la semana se podrá arreglar".

Exdirectivos

Almudí apunta a la responsabilidad de dos exdirectivos en la situación económica del club. En junta directiva, según el último acta, se ha decidido estudiar acciones legales. "No es el momento de hacer acusaciones infundadas o generar más ruido. Es el momento de generar tranquilidad y dejar trabajar. La auditoria pondrá luz y taquígrafos", indica Almudí, que relata: " El presidente, el año pasado, estuvo muy ausente del club. Estuvo viajando ocupándose de ciertos negocios en Estados Unidos. Había unos responsables de la administración del club. Estos responsables no han informado a la junta directiva de esa situación. Nos enteramos por el embargo de las cuentas. Es muy sorprendente que haya problemas económicos en noviembre. Habrá que ver qué ha pasado. Desde noviembre la junta directiva ha cogido el toro por los cuernos. Ha abonado los pagos a Hacienda, Seguridad Social, Xunta…".

En ningún momento querrán nombrar a Rafa Caro y Roberto Barcia, aunque se le mencionen específicamente esos nombres. "No quiero entrar en personalismos en una rueda de prensa. Todo el mundo sabía quiénes eran las dos personas en las que la junta directiva delegó la gestión y administración del club". Afirma: "En la medida que haya pruebas de quebranto económico en el club, pruebas muy claras de que una persona ha metido la mano en la caja, se tomarán las medidas legales necesarias".

Sí explica un caso concreto, igualmente sin concretar de quién se sospecha: "Faltaban 9.000 euros en la caja de la Lotería. Hubo una persona encargada de su recaudación y ese dinero jamás se depositó en las cuentas del club. Vamos a proceder a hacer una denuncia".

Calendario electoral

La directiva no quiere hablar de momento de elecciones. "No es el momento de hacer una asamblea. Cuando el club esté en una situación normalizada, se tomarán las decisiones que haya que tomar. No se puede hacer mudanza en tiempos de crisis".

Conversión en SAD

Es la misma postura sobre la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, un proyecto que se presentó en diciembre por un capital social de 420.000 euros y con Trade & Working Capital como socio inversor."Es algo que se aprobó en su momento pero no es el momento de hablar. Es una discusión que habrá que tener más tarde".

Aram

Aram Pazos, uno de los capitanes, realizó en Radio Marca declaraciones críticas con Alfonso Caneiro. "Ha hecho unas declaraciones fuera de tono en contra de la junta directiva y de la presidencia. Se le va a abrir un expediente. Habló en nombre de toda la primera plantilla, cuando no es así. Ha hablado por su cuenta y riesgo. Dentro del comité de disciplina del club valoraremos que acciones se toman", establece el portavoz, aunque parece proclive a una reconciliación: "No creo que sea el momento tampoco ahora de generar más problemas o más incendios. Sí creo que han sido unas declaraciones muy desafortunadas. Se hablará con la primera plantilla, con los capitanes. Les pediremos que estén tranquilos. Sería de agradecer que el señor Aram, como persona madura que es, pidiera disculpas en público. Sería muy bienvenido".

Plante de entrenadores

Los entrenadores debatirán en las próximas horas cómo reciben este mensaje y que actitud adoptan; si aceptan ese discurso, retoman medidas como el plante de entrenamientos o deciden, de manera individual, seguir o irse del Rápido. "Es un país libre. Contamos con todo el mundo pero si algún entrenador quiere dejar el club, será su decisión. Somos todos mayores. Nuestra voluntad es que se sigan haciendo los entrenamientos y los partidos, que los entrenadores sigan haciendo su trabajo. Queremos arreglar problemas". Padres presentes le piden que no haya represalias y recuerdan que los entrenadores fueron incluso conciliadores cuando las familias empezaron a detectar graves deficiencias en la gestión. "Con los entrenadores no tiene que pasar nada que ellos no quieran que pase. Siguen en sus puestos y se les ha pedido que sigan trabajando con normalidad. Loureiro será su interlocutor".

Nuevos socios

Hay familias dispuestas a hacerse socias, con la inyección económica que supondría. Pero que consideran los estatutos actuales restrictivos. Dos socios deben avalar al peticionario, la junta directiva lo debe aprobar y no tendrá voz y voto en las asambleas hasta que cumpla los dos años de antigüedad. "Está paralizada la entrada de socios", denuncia una madre.

"Todos deseamos que haya más socios en el club. Los estatutos son los que son. No puedo responder en nombre de la junta directiva. Recojo lo que dicen y daremos una cumplida respuesta. Lo vamos a estudiar. A mí, como Imanol Almudí, me parece muy lógico aumentar la base social del club", conviene el portavoz. "Para cambiar los estatutos hay que hacer una asamblea. Se hará cuando haya que hacerla. No es mañana".

Presupuesto diferenciado

El Rápido de Bouzas tiene un presupuesto aproximado de 400.000 euros y la cantera aporta 135.000. A comienzo de temporada, en una reunión presidida por Roberto Barcia, se les prometió a las familias separar la cantera del primer equipo y mejorar las condiciones de los entrenadores. "Cuando se hace un presupuesto, tiene que haber unas partidas de ingresos y de gastos y tienen que quedar muy claras las necesidades de la cantera y cómo se van a cubrir esas necesidades. Eso es muy lógico. Hay que hacer un seguimiento, que es lo que no se ha hecho. Las personas que prometieron eso ya no están y no han dado explicaciones de dónde ha ido ese dinero. Veamos qué ha pasado".

Se le plantea la posibilidad de que las familias paguen las cuotas de los canteranos mes a mes. Hasta ahora se pagaba toda la temporada por anticipado. "Me parece razonable. Es lo que tenemos que vehicular a través de Gustavo Loureiro y elevarlo a junta directiva".

Posible fundación

Las familias se sumaron a la rebelión de los entrenadores al percibir la suciedad en las instalaciones, la falta de provisiones en la cantina, la presencia como encargado de la limpieza de una persona que no había aportado el certificado de penales que se exige siempre... Le plantean a Almudí la posible creación de una fundación que regente las categorías inferiores."Hacer cambios tan radicales, tan importantes, no es adecuado en un momento como el actual. Vamos a solucionar el tema, acabar la temporada y con tranquilidad ya pensaremos. Todo se puede estudiar dentro de una confianza y una comunicación".

Posible fuga y carta de libertad

Almudí no valora la posibilidad de que se vaya a producir una marcha masiva de canteranos. "Bastante tenemos con acabar la temporada. Una vez que recuperemos la normalidad, hablaremos del futuro". Tampoco se compromete a dar la carta de libertad a quien lo desee: "Es difícil retener a un jugador que no quiere estar en un club. ¿Carta de libertad? Es un patrimonio del club. El club tendrá que analizar cada caso concreto. No vamos a descapitalizar el club. No haremos cosas absurdas".