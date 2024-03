Dimisión en masa de los entrenadores de fútbol 11 del Rápido de Bouzas

Casi la totalidad de los entrenadores de fútbol 11 del Rápido de Bouzas, todos menos uno en concreto, han presentado su dimisión. Los entrenadores de fútbol 8 siguen en un proceso de debate al respecto, aunque algunos han manifestado en privado esa misma intención. Los técnicos de la cantera responden así a la comparecencia ofrecida por el nuevo portavoz del club, Imanol Almudí, en la mañana de ayer. Los entrenadores califican su dimisión como "irrevocable mientras continúe el señor Alfonso Caneiro como presidente de la institución deportiva o cualquier persona de su entorno en la comisión directiva de dicha entidad".

Los entrenadores que han presentado su dimisión son Brais Calviño Quintana (infantil B), Lucas González Juste (infantil B), Manuel Leal Carrero (infantil A y juvenil A), David Durán Cruz (infantil A), Miguel López Villares (infantil A), Ezequiel Galone (infantil C), David Fernández Sousa (infantil C y coordinador), Iván Barros Pérez (cadete C), Manuel Pino Vázquez (cadete C), Pedro García Fernández (cadete B), Pedro Palmás Gallego (cadete B), Marcos Rodríguez Mariño (juvenil A), Carlos Doiro Orejas (juvenil A/C), Luis Manuel Martínez Tizón (juvenil B), Iago González Gándara (juvenil B), Xacobe Varela Pérez (filial) y Pablo Lobato García (filial).