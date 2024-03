El Celta Zorka Recalvi brilla en Navia

Celta Zorka Recalvi: Haidara (8), Samson (21), Senosiain (7), Musa (24), Garfella (8) –cinco inicial–, Benton (4), Aguilar (3), Trahan-Davis (8), Vidal (0) y_Prats (0). Baxi Ferrol: Mataix (12), Howard (18), Fequiere (16), Aijanen (1), Selland (16) –cinco inicial–, Soriano (2), Pospislova (0), Mestres (9), Gómez (3) y Kalin (1). Parciales: 20-20, 25-23, 14-16, 15-15 y 9-4. Árbitros: De Lucas de Lucas, González Cuervo y Arrisa Quinteo. Le señalaron 19 faltas al Celta Zorka Recalvi y 22 al Baxi Ferrol, sin eliminadas. Incidencias: Lleno en el pabellón de Navia con más de 1.200 aficionados.

El derbi gallego que ayer disputaron en el pabellón de Navia el Celta Zorka Recalvi y el Baxi Ferrol, es de esos partidos que hay que grabar en vídeo y guardarlos para verlos reposadamente de vez en cuando. Independientemente del resultado, fue un gran partido de baloncesto femenino. Las celestes ganan un derbi liguero por primera vez en mucho tiempo.

Fue un partido que las viguesas fueron capaces de leer, adaptándose a las circunstancias. El cuadro ferrolano apretó en defensa para intentar romper el choque, llevando al límite sus acciones defensivas. Las viguesas tardaron en reaccionar ante esta posibilidad de jugar más intensas, pero lo hicieron cuando el partido lo necesitaba. Fue una de las claves para hacerse con la victoria.

La mañana tiene dos nombres propios. Uno de ellos es el de la afición, que llenó el pabellón de Navia y que tardó muy pocos segundos en comenzar a empujar al equipo La tensión que le metieron al partido en el último cuarto y en la prórroga pesó para que la balanza se inclinara del lado celeste. Por muy profesionales que sean las jugadoras, es complicado abstraerse de esa presión.

El segundo nombre propio es el de Murjanatu Musa. La nigeriana cuajó una más que excelente actuación. Anotó 24 puntos con 11 de 14 en tiros de dos, atrapó 17 rebotes, 8 de ellos ofensivos, logrando una valoración de 41, posiblemente una de las más altas de la temporada. En esta lista, es de recibo incluir a Clementine Samson, que volvió a ser la jugadora espectacular de comienzo de temporada, anotando 24 puntos.

Elba Garfella lanza a canasta ante Fequiere. | // RICARDO GROBAS / raúl rodríguez

El partido fue muy intenso, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la plantilla del Baxi Ferrol. Las diferencias en el marcador fueron mínimas. O bien el Celta estaba por delante o eran las ferrolanas las que mandaban en el marcador.

Cristina Cantero intentó sorprender de salida con una defensa en zona, pero solo la utilizó en la primera jugada. Las viguesas realizaban un buen trabajo defensivo, pero en ataque estaban demasiado estáticas y les costaba ver el aro rival. A pesar de todo, al final de los primeros diez minutos de juego la igualdad se reflejaba con el empate en el electrónico.

El guion se mantuvo en el segundo cuarto. El Celta Zorka Recalvi seguía haciendo un buen trabajo en defensa, algo que también hacían las ferrolanas, con lo que se mantenía la igualdad.

En esta ocasión, el Celta Zorka Recalvi no acusó el bajón tras el paso por el vestuario. Destacaba el duelo de las dos bases, Anne Senosian y Ángela Mataix, que se llevó la navarra celeste al hacer jugar más a sus compañeras.

El cuadro vigués pudo llevarse la victoria antes de llegar a la prórroga, pero en el último minuto de juego Howard anotó una triple que igualó el encuentro. La americana volvió a ser una pesadilla para el cuadro vigués, recordando sus partidos con el Alcobendas en la Liga Femenina Challenge.

En la prórroga, los lanzamientos desde la línea de tiros libres fue clave para el desenlace final. Benton y Samson no fallaron, certificando la octava victoria del Celta Zorka Recalvi en la temporada, lo que le permite ver el futuro con más optimismo, a pesar de la victoria del Spar Gran Canaria, que metió de nuevo al Barça en la pelea por la salvación. Las viguesas mantiene dos partidos de ventaja más el average a falta de siete jornadas, pero el arreón de las canarias obligará a sumar algún triunfo más, que incluso permitiría ascender posiciones.

“Con el pabellón así a veces es difícil no ganar”

Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorka Recalvi, no paraba de bailar, cantar y abrazar a sus jugadoras tras la victoria de su equipo sobre el Baxi Ferrol. No era para para menos. “Ha sido una victoria muy importante para nosotras porque nos permite estar ahí en la pelea sin estar todo el rato mirando a Canarias, sino mirarnos a nosotras. Es verdad que con un pabellón así a veces es complicado no ganar. Ferrol viene jugando muy bien, pero creo que hemos estado muy concentradas en las normas, aunque hemos cometido errores. Hemos seguido compitiendo cada vez y, por lo menos, es el primer derbi que sacamos. Hemos ido muy poco a la línea de tiros libres, comparado con ellas, que nos han doblado. Mentalmente no es fácil. Tenemos que ser todavía más duras para que esa falta se vea mucho más, pero ha sumado todo el mundo”.