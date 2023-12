El Celta Zorka Recalvi certificó ayer en Las Palmas la segunda victoria de la temporada. Un triunfo que le permite a las viguesas igualar a victorias al conjunto canario, y poner dos victoria de diferencia sobre el último clasificado. Un triunfo que, de momento, saca a las viguesas de los puestos de descenso, a pesar de que el efecto de la victoria no se refleja en la clasificación debido a que no se ha completado la temporada. Además, la victoria tiene una doble importancia, y que viene dada por los trece puntos de ventaja logrados, ya que en el partido de vuelta, las canarias deberán recuperar esa diferencia para no perder el basketaverage con el Celta Zorka Recalvi, algo extremadamente importante en una competición tan igualada como ésta.

Fue un partido con muchos nervios, lo que hizo que cada uno de los dos equipos tuviera dieciocho perdidas, una cifra muy elevado. Y es que el partido arrancó con demasiados balones perdidos en los dos equipos. Tras los primeros cinco minutos de juego, el marcador reflejaba un parcial de 6-9 para las viguesas, con bajos porcentajes de tiro y unas defensas que funcionaban mejor que los ataques. Un Celta Zorka Recalvi que tenía en ataque la mejor versión de la temporada de Celeste Trahan-Davis. Ya fuera bajo el tablero, como desde la línea de 6.75, la americana fue una pesadilla para la defensa canaria, que no era capaz de frenarla. El equipo entrenado por Cristina Cantero entró en el último minuto del primer cuarto con una ventaja de siete puntos en el marcador, 10-17, pero llegó el primer bache del partido. Por fortuna, el final del primer cuarto fue clave para que las canarias no hicieran más daño, y todo se quedara en un parcial de 5-0. El segundo cuarto comenzó con una de las mejores noticias del partido, amén de la victoria, y fue un triple de Laura Prats. La jugadora celeste dejó atrás todos sus fantasmas, y ayer se convirtió en una jugadora muy importante para el equipo. De hecho, tuvo una valoración de 15, que fue la cuarta mejor del conjunto celeste. La defensa del Celta Zorka Recalvi funcionaba francamente bien, consiguiendo frenar el juego ofensivo de las canarias, que en los ocho primeros minutos de este segundo cuarto, solamente fueron capaces de anotar cuatro puntos, 19-38, alcanzando las viguesas su máxima ventaja en el marcador. Evidentemente el partido estaba encarrilado, pero quedaba mucho por jugarse, y el susto podía llegar en cualquier momento del partido. De hecho, dos triples canarias en el último minuto del segundo cuarto, le dio un suspiro de vida al cuadro canario, 27-42. Lo que el Spar tenía claro era que con ese acierto en el tiro no tenía opciones de hacerse con la victoria, por lo que apuró mucho más las jugadas tras el paso por el vestuario, y apostó por los lanzamientos exteriores para meterse en el partido. Lo tuvieron cerca en el tercer cuarto, cuando el equipo vigués acusó un nuevo bache, y la diferencia en el marcador se redujo a siete puntos, 45-52. Cristina Cantero no tardó ni un instante en solicitar un tiempo muerto, pues las canarias se habían metido en el partido con un parcial de 6-0. Fue un minuto clave, pues nada más ponerse el balón en juego, Anne Senosiain anotó un triple que, fundamentalmente le dio tranquilidad al equipo. Además, en las dos siguientes jugadas consiguieron recuperar el balón en defensa, y a la contra Haidara devolvió los catorce puntos de ventaja al marcador. El último cuarto arrancó con una antideportiva de Nina en un arrebato de frustración. Sin embargo, de nuevo apareció Celeste Trahan-Davis para anotar dos canastas consecutivas y devolver la cordura al equipo. Lo cierto es que la americana está cada día mejor, y esa es una gran noticia para el cuadro celeste, que ya ve el futuro con mucho más optimismo. La recta final del partido se desarrolló sin demasiados sobresaltos. El Celta Zorka Recalvi sabía que era el momento de administrar la ventaja en el marcador, y pensar en el basketaverage final, por lo que no bajó los brazos. Al final, alegría por todo lo alto por este importante triunfo, y a pensar en el partido del sábado en Navia ante el Girona. Ficha técnica Gran Canaria: Alnatas (13), Harden (25), Mbomio (2), Loville (19), Fall (7) -cinco inicial- Mbulito (1), Ojeda (0) y Padilla (0). Celta Zorka Recalvi: Haidara (20), Samson (11), Musa (7), Aguilar (7), Vidal (0) -cinco inicial- Benton (0), Senosiain (5), Garfella (0), Trahan-Davis (19), Presmasunac (0) y Prats (11). Parciales: 15-17, 12-25, 21-21 y 19-17. Árbitros: Albacete Chamón, Martínez Prada y Fanes Marginet. Le señalaron 20 faltas al Spar Gran Canaria y 23 al Celta Zorka Recalvi. Eliminaron por personales a la canaria Fall. Incidencias: Encuentro disputado en el Gran Canaria Arena de Las Palmas.