“Cuando agitas un avispero, a veces te pican. Soy consciente. Pero tengo la conciencia supertranquila”, establece Nico Rodríguez. El vigués y su compañera Silvia Mas han quedado excluidos de la carrera por París 2024. Nora Brugman y Jordi Xammar, socio de Nico en el bronce de Tokio 2020, representarán a España en aguas marsellesas. Los responsables de la Federación Española de Vela adelantaron al pasado septiembre una decisión que juraron que se tomaría el año que viene. Nico se siente “traicionado, engañado”. Sus contrincantes dispusieron de información privilegiada o se han visto favorecidos. Nico y Mas han impugnado la decisión. Los 27 miembros de la junta directiva de la federación resolverán mañana en Barcelona. “Al menos así tendrán conocimiento ético y moral de la situación que se ha dado”, proclama.

Nico comparece en la sala de conferencias de la sede de la Federación Gallega en Bouzas, respaldado por su presidente, Manuel Villaverde; el mismo lugar donde el regatista celebró el 10 de agosto de 2021 la medalla de bronce que había conquistado días antes en Enoshima junto a Xammar. “En los buenos y en los malos momentos”, resume. La sucesión de unos a otros ha sido rápida y angustiosa.

Nico, proel, y Xammar, timonel, se separaron después de Tokio. En el programa de París, la clase 470 pasaba a ser mixta. Nico se asoció con Silvia Mas y Xammar, con Nora Brugman. Los dos equipos se convertían en aliados, en la búsqueda de la plaza olímpica para España durante el Mundial de 2023, y en rivales, en el anhelo de ocuparla. La Federación Española, en sus protocolos, establecía dos opciones: anticipar la elección de su representante a 2023, tras el Mundial, si la desigualdad era evidente entre los candidatos, o decidirlo en el Trofeo Reina Sofía y en el Mundial de 2024 en caso de equilibrio.

La competitividad de los dos equipos de 470 era evidente en su composición, con un medallista olímpico a cada lado. Ambos fueron etiquetados como grupo I, con derecho al mismo apoyo (entrenadores, utensilios, desplazamientos) por parte de la Federación Española. Sin embargo, los dirigentes se decantaron desde el principio por Xammar. Nico ignora la razón, aunque intuye conspiraciones de despacho. “Se tuvo que mover mejor que yo, que directamente no me he movido”, comenta.

La relación de Nico y Xammar se deterioró al volver de Tokio, cuando el catalán se adueñó del material que habían comprado y desarrollado juntos. Nico ha reclamado su parte desde entonces y la federación ha respaldado a Xammar. El vicepresidente, Chimo González, envió un correo a los dos regatistas el 9 de junio de este año que respondía a otro que el abogado de Nico había enviado a Xammar el 30 de mayo. Más allá de esa injerencia, González pedía a ambos que aparcasen sus diferencias para centrarse en conseguir plaza para España en el Mundial de agosto.

Esa frase sustenta el meollo de la cuestión.El Comité de Preparación Olímpica siempre mantuvo, en comunicaciones y conversaciones, que en 2023 solo importaba la plaza. Nico y Silvia Mas llegaron a la última regata del Mundial previa a la Medal Race en cuarta posición, delante de Xammar y Brugman, séptimos. Renunciaron a su marcaje porque ignoraban lo que en realidad se estaba resolviendo. Quedaron undécimos. Xammar y Brugman ganaron la plata. Poco después, el 6 de septiembre, el comité decidía adjudicar a estos últimos el billete olímpico.

El nombramiento se justifica en que la pareja catalana siempre ha superado a la galaicocatalana. Elude que Más ha tenido que recuperarse de la rotura de un cruzado y Nico, de unas protusiones discales. A Mas la obligaron a participar en unos entrenamientos en Marsella pese a que su reacondicionamiento aconsejaba otro ritmo. A Nico le hicieron viajar diez días después de haber sido padre. Esa insensibilidad, que define como “presiones”, se extrema en el Mundial de agosto en La Haya. El vigués acudió a él dos días después de haber encontrado muerto a su padre. “No me arrepiento de haber ido. Demostramos que somos profesionales. Yo tenía mi purga en la ducha, me ponía una canción que me recordaba a mi padre, lloraba, me limpiaba y luego sonreía y trabajaba”, relata.

El director técnico, Xisco Gil, les comunicó su exclusión. Durante tres horas de reunión ese 6 de septiembre para decidir sobre diez clases, más de dos horas se habían dedicado a debatir su caso. “Pues no habría diferencia en criterio técnico”, deduce Nico. Él y Mas han presentado esa impugnación que mañana juzgará la junta directiva. Mas, sin embargo, guarda silencio. “Silvia prefiere no enfrentarse de manera pública a la federación. Es respetable, loable. Lo entiendo perfectamente. Es una exposición. Yo decido y asumo las consecuencias”, acata Nico.

Si bien existen pocas opciones de que la protesta prospere, su éxito les conduciría a pelear en 2024 contra Xammar y Brugman en el agua y contra la inquina en el muelle. “Mucho más complicado que este año y medio no estaría. No me preocuparía demasiado. Nos refugiaríamos en nuestro equipo”, asegura Nico. Les han propuesto, por otra parte, ejercer de sparrings de sus rivales. “Hemos sufrido un engaño, nos darían una beca ínfima... No quiero ser furgonetero de nadie ni trabajar para ellos cuando me han utilizado, me han engañado y se han aprovechado de intentar ser honesto y buena persona”.

El vigués asume que más probablemente su trayectoria olímpica ha concluido. Existen nuevas travesías esperándolo. Un ejecutivo de la federación lo llamó minutos después de ganar el bronce en Tokio. “¿Volverás ahora a la odontología?”, le preguntó. Tal vez sea la carrera que estudió, pero no su vocación. “Primer descansaré. Han sido siete años sin parar. Pero no me voy a dedicar a la odontología, como piensan ciertos directivos. Nico va a navegar”.