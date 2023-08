Las inclemencias meteorológicas del martes han obligado a cambiar ese primer entrenamiento de pretemporada de Castrelos al pabellón de O Carme. No les asfixia la renuncia al aire libre. La vieja pista es su verdadero hogar. El equipo masculino sénior del Traviesas ha iniciado una preparación que culminará el 7 de octubre, cuando debuten en la OK Bronce en casa del Jolaseta. El hockey vigués regresa a categoría nacional tras una larga travesía del desierto que se inició con la desaparición del Vigo, cuyo legado heredan. De hecho, jugadoras de aquel tiempo, que como los hombres militaron en OK Liga, y del Traviesas posterior van a reaparecer doce años después. El club sacará escuadra femenina en Autonómica. Las veteranas apoyarán a las adolescentes. Marina Pérez, coordinadora de la entidad, codirige a los chicos junto a Jorge Urdiales a la vez que vuelve a calzarse los patines con las chicas. “Ilusión y motivación”, resume sobre el estado anímico del Traviesas.

Aunque el hockey sobre patines gallego asiente sus glorias en el norte, con el Liceo plantando cara a la supremacía catalana, el sur presumió también de afición y escuela. El Trofeo Ciudad de Vigo fue el mejor del planeta durante un cuarto de siglo. La urbe acogió el Mundial en 2009. El Vigo Stick militó en la OK Liga masculina y femenina; el Traviesas, en la femenina. Todo se derrumbó en una agonía de sufrimientos y deudas. El Traviesas, vinculado al Vigo como filial durante la etapa boyante, se convirtió en refugio de los supervivientes. También el Cíes fundado por un exviguista, Leonador Torres “Tomba”.

El anhelo de regresar al menos a categoría nacional (OK Bronce, OK Plata y OK Liga) había ido creciendo en O Carme durante las últimas campañas, aunque se concretó de forma inesperada. El equipo falló en 2022 en la final por el ascenso. Este año, aunque no pudieron clasificarse para la fase final, renuncias e incompatibilidades llevaron a la Federación Española a ofrecerles la plaza. No entraba en sus planes por cuestión económica, pero decidieron probar. Abrieron una cuestación bajo la fórmula del crowdfunding, ya en desuso. Y la respuesta les sorprendió. Gracias a firmas y particulares, reunieron en escasos días los 15.000 euros necesarios para aceptar la propuesta federativa.

Tal cosa sucedió el 10 de julio. Tres semanas después, lo que parecía un sueño ya se puede palpar como realidad. Jorge Urdiales y Marina Pérez dirigieron ayer la primera sesión de una escuadra que legítimamente pertenece a la OK Bronce. “Nos tenemos que preparar físicamente”, explica Marina sobre la interminable pretemporada. “Los jugadores saben que es un reto y que tendrán que esforzarse el triple. Los veo muy ilusionados y muy motivados, igual que nosotros como entrenadores”, insiste.

El ascenso no quiebra su austeridad ni su política de cantera. No han realizado fichajes. La plantilla del anterior ejercicio se mantiene íntegra: Antón Viladrich, Pedro Vidal, Hugo Castro (porteros), Pablo Ureña, Juan García, Ismael Gómez, Álvaro Pérez, Javier Ureña, Sergio Fernandes, Carlos Torres, Carlos Fernández, Jacobo Salvador, Xoan Rodríguez, David Echarren, Jaime Pérez de Lis, Martin García y Pablo de Andrés.

El entusiasmo se ha palpado en la asistencia al entrenamiento. Solo faltaron el asturiano Juan García y el ordense Isma González. Ambos aún de vacaciones, estudian en la Universidade de Vigo como tantos de sus compañeros. Solo Antón Viladrich, de 42 años, y Sergio Fernandes, de 35, elevan la reducida edad media. De hecho, el Traviesas seguirá compitiendo en Autonómica con un equipo sub 23. “Es una plantilla larga, con jugadores muy jóvenes. No queremos frenar su progresión si algunos no pueden entrar en tantos partidos o disputar tantos minutos en OK Bronce”.

A Marina se le multiplican las tareas. A las de la pista le suma las de despacho. “Seguimos buscando algún colaborador o patrocinador para darnos un poco de holgura en el presupuesto. En el primer desplazamiento, al País Vasco, entre hotel y viaje, ya se nos van entre 800 y 900 euros; lo más barato que podemos. Mejor si no necesitamos ir haciendo las cuentas de la abuela”.

También queda pendiente una reunión con el Concello de Vigo para hablar de la cancha. Las nuevas estipulaciones obligan a una mayor distancia entre la grada y los banquillo o que estos dispongan de cubierta. O Carme sufre, además, goteras que podrían complicar la verificación federativa. El Pablo Beiras boucense, el otro pabellón que dispone de barreras y el firme adecuado, sería la alternativa si se concluyen las reparaciones que lo han tenido clausurado desde septiembre. “Pero entonces necesitaríamos entrenar también allí. Nos gustaría jugar en nuestra casa”, sostiene la coordinadora.

Respecto a los objetivos, el Traviesas competirá en la OK Bronce Norte. “Espero que se logre la permanencia y estar en mitad de la tabla hacia arriba. Se puede conseguir, obviamente con mucho trabajo”, analiza Marina. Jolaseta, de Getxo, y Maristas de A Coruña, que ha descendido desde Plata, se cuentan entre los más potentes junto al Areces asturiano. Vascos, fuera, y herculinos, en casa, serán precisamente los primeros rivales. “Tendremos un inicio duro. Mejor darse el susto de primeras y saber dónde estamos”, conviene Marina, que en realidad conoce perfectamente su ubicación; esa con la que han soñado durante tantos años. Han llegado a donde aspiraban. La espera ha terminado. Otro viaje comienza.

Volver para respaldar a las jóvenes

El desembarco del equipo masculino en OK Bronce no es la única novedad que conmueve al Traviesas. La directiva ha decidido crear un equipo sénior femenino, que competirá en Autonómica. Otro elemento para enriquecer el escenario comarcal. Se mantiene como principal representante el Ponteareas, que juega en OK Plata. “Han pasado 12 años desde que lo dejó mi equipo”, calcula Marina Pérez. Habla de la escuadra femenina del Traviesas que se mantuvo durante un tiempo en la máxima categoría. “Nos hace mucha ilusión, Es un proyecto para que las niñas que tenemos, de sub 15 y sub 17, se rueden un poco. El hockey femenino está creciendo en Vigo un montón y necesitábamos un referente porque al llegar a una edad no había nada arriba. Algunas jugadoras que fuimos las últimas del Traviesas que jugamos en OK Liga vamos a volver para ayudarlas”. Marina, en consecuencia, añadirá a sus desempeños como coordinadora gemeral y entrenadora del sénior masculino el reencuentro con la práctica activa del hockey. Junto a ella, otras compañeras de generación como Clara Palleiro y Marta Ureña. “Es para ayudar a las jóvenes y para echar una mano. Cuando yo empecé, agradecí el respaldo de las veteranas. Así nuestras canteranas también tendrán algo detrás, un apoyo, y dispondrán de minutos sin que sea demasiado para ellas”. El objetivo es que esas nuevas generaciones “en un año o dos vuelen solas”.