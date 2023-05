Gran partido del Nexo 8 ETT Novobasket, que se impuso al Cenor Obradoiro en la final del Campeonato Gallego que ayer se disputó en el pabellón de Riazor.

El equipo entrenado por Samuel salió muy fuerte, y tras los primeros cinco minutos de juego consiguió abrir brecha en el marcador, llegando al final del primer cuarto con dieciocho puntos de ventaja. A partir de ese momento tocaba administrar la ventaja que tenía en el marcador, por lo que no arriesgaron y dejaron que fueran pasando los minutos. Destacar el buen acierto desde la línea de triples, con un 100% de acierto y once de once en lanzamientos.

Al descanso, 34-50 para los vigueses, y el plan que seguía su curso. El guión del partido no varió tras el paso por el vestuario. El Novobasket continuaba controlando el partido, y no dejaba que los santiagueses se acercaran en el marcador.

En los últimos diez minutos de partido, el Obradoiro intentó darle al partido un ritmo mayor y se convirtió un poco en un correcalles, pero siempre con los vigueses controlando el partido y no dejando que los santiagueses se metieran en el partido. Al final, la victoria no peligró, y título para los vigueses.

En categoría femenina, el Salesianos caía en la final ante el Allariz por 37-55, y acudirá al Campeonato de España de Marín como subcampeonas gallegas.