El envite comenzó con un Barbadás que no tardó en crear peligro. En el minuto 5, una doble ocasión local que advertía del ritmo del juego, poniendo en alerta a Hugo, que se veía obligado a sacar con los guantes.

Fueron dos de muchas y, con el asedio, sobre todo por banda, llegó el primer gol. Marcelo saltó, su remate dio en el larguero, y el rechace, de cabeza, lo ponía Isma en la red. Hubo que esperar hasta el ecuador para otra ocasión tan clara, una jugada combinativa que no acertó a rematar Marcos.

La segunda parte se inició del mismo modo. El Barbadás presumía de posesión ante un Porriño que no se imponía. A pesar de ello, a los de Agustín Ruiz les costó encontrar la sentencia, tanto que no fue hasta el tiempo añadido, rozando el 95. Isma estaba de dulce y no desaprovechó un balón en la frontal para asegurar los tres puntos.