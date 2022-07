Dos finales dominicales ya definidas, las de Sub-6 y Sub-10, y un sábado de semifinales en el resto de categorías… además de toda una final femenina. Porque el Balaídos CF-Cios Vigo decide el título en Navia (20:00).

sub 6

El Cios Vigo ganó al Rápido de Bouzas (2-1) y forzó el triple empate en cabeza, resuelto por la diferencia general de goles a favor de los rapidistas y del Santa Mariña, primero y segundo en la liguilla a una sola vuelta. Serán estos y los de la villa marinera los equipos que jueguen este domingo en el Central de As Travesas (10:00 horas).

sub 8

Sábado de semifinales. El Casa Paco se coronó primero de su grupo al batir al A Paz (4-2), aunque estos también metieron la cabeza en las “semis” por mejor diferencia de goles que el Salgueiros. En el grupo b el Pecheches goleó y pasa como primero con los mismo puntos, siete, que el Amor de Dios. Los cruces, hoy en la Pista Vermella: Pecheches-A Paz (20:00) y Casa Paco A-Amor de Dios (19:00).

sub 10

Casa Paco y Cios Vigo, primeros de sus respectivas liguillas, jugarán este domingo la final (10:00, Vermella). Los redondelanos ganaron a Pecheches (7-3) y el Cios Vigo, defensor del título, al A Paz (6-3).

sub 12

Fin de la espera para Cios Vigo A y Pecheches, ya con rivales. Porque dos de los tres equipos del Salgueiros que se metieron en la eliminatoria previa avanzaron a “semis”. En el cruce entre los equipos B y C “salgueirenses”, triunfo de estos por 1-7; en el choque entre su quinteto A y el Cios Vigo B, apretado 4-3 para aquellos. Así, en la Pista Vermella del complejo de As Travesas jugarán Cios Vigo A y Salgueiros A (16:00), y a continuación (17:00), el Pecheches-Salgueiros C.

sub 14

Navia recibe las eliminatorias semifinales. Por un lado, el Cios Vigo A se mide al AEV Morrazo-O Fisgón (16:00). Los morracenses fueron el mejor segundo. En el otro cruce, Cios Vigo b y Salgueiros (17:00). Los vencedores jugarán la final en el mismo escenario este domingo.

sub 16

A Paz en el grupo A y Cios Vigo en el B se han mostrado intratables. El Pecheches derrotó al Vigo 2015 (2-0) y se cuela en semifinales, al igual que Jugones. Hoy, en Navia, A Paz-Jugones (18:00) y Cios Vigo-Pecheches (19:00).

femenino

El As Xotas ganó al Balaídos (3-1) suma nueve puntos sobre doce posibles y un +4 en la diferencia general de goles. Hoy (20:00, Navia), el Balaídos CF, que ha competido en cada partido dando mucha guerra a sus rivales, se mide al Cios Vigo, que necesita golear para ser campeón. Si no lo consigue, As Xotas levantará el título.