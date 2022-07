El Celta arranca en Mos con lo puesto

La cuenta atrás de la temporada 2022-23 se ha activado para el Celta con mucha faena pendiente. El equipo celeste regresó ayer a los entrenamientos en la ciudad deportiva con una sola cara nueva, la del sueco Williot Swedberg, y media docena de jugadores que no van a iniciar LaLiga porque no entran en los planes del club o serán cedidos a otros equipos.

Eduardo Coudet inició el trabajo con solo 14 futbolistas del primer equipo y cuatro jugadores del filial. Apenas cinco de ellos (Mallo, Aidoo, Galán, Beltrán y Aspas) fueron titulares el pasado curso. De los citados 19 por el técnico para iniciar los entrenamientos faltó, por enfermedad, Sergio Carreira, mientras que Joseph Aidoo se ejercitó al margen del grupo.

El Celta arrancó la pretemporada sin Brais Méndez, que viajó a San Sebastián para formalizar su fichaje por la Real Sociedad, ni Santi Mina, apartado del equipo mientras se negocia la rescisión de su contrato.

Sí participó en esta primera sesión preparatoria Denis Suárez, que no va a seguir en el Celta debido a su conflicto con el presidente Carlos Mouriño, pero que al menos en esta primera semana de trabajo –el Celta no ha confirmado si será incluido en la gira americana– será uno más del grupo. El salcedense será uno de los seis titulares de Coudet que causará baja junto a los citados Brais y Mina, Matías Dituro, que ha regresado a la Universidad Católica y Néstor Arañujo, vendido a al Club América. La lista de bajas del pasado curso la completan Okay Yokuslu, José Fontán, Thiago Galhardo y Nolito.

La vuelta al trabajo del Celta contó con la ausencia por enfermedad de Sergio Carreira, que se reincorporará al grupo en cuanto reciba el alta médica. Joseph Aidoo se ejercitó al margen debido a la lesión que le obligó a abandonar en mayo pasado la concentración de la selección de Ghana. El zaguero trabajó a primera hora en el gimnasio y posteriormente se desplazó hasta la Clínica de la Calle del Príncipe, donde se le practicaron pruebas médicas para conocer el alcance del problema. Hugo Mallo, ausente en los últimos de la dinámica competitiva por causa de una grave lesión de rodilla, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros.

Cuatro jóvenes futbolistas del filial compartieron protagonismo con los profesionales del primer equipo: Gabri Veiga, Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez y el portero Raúl García, Ruly. Veiga y Domínguez son veteranos en estas lides. Ambos tendrán ficha con el filial, pero se entrenarán a las órdenes de Coudet y participarán de lleno en la dinámica del primera equipo. Miguel y Ruly serán a todos los efectos jugadores del segundo equipo, aunque ocasionalmente puedan entrenarse con los profesionales.

El plantel celeste ejercitó durante hora y media por la mañana y volvió a entrenarse por la tarde por espacio de unas dos horas. Coudet ha programado para esta primera semana de puesta a punto diez sesiones de trabajo, con dobles turnos de entrenamiento ayer, hoy, el jueves y el viernes.

El equipo descansará el domingo y el lunes pondrá rumbo a México para iniciar la gira americana. La primera parada será Ciudad de México, donde el miércoles, día 13, disputa el Celta su primer amistoso de la pretemporada frente al Club Universidad Nacional, popularmente conocido como Pumas.

Tras el amistoso, la expedición celeste se dirigirá a Oakland (Estados Unidos) para continuar la pretemporada y disputar su segundo partido de preparación frente al San José Earthquakes, de la MSL estadounidense. El Celta espera tener cerrados para la gira americana dos o tres de la decena de fichajes que le restan por concretar antes de que LaLiga alce el telón.