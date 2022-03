Onésimo Sánchez no pudo ocultar ayer su alegría tras la “histórica” victoria del Celta B ante el Deportivo de la Coruña en Balaídos. Sobre todo, la alegría era para sus jugadores, a los que dedicó numerosos elogios. “Los chicos están muy contentos, eufóricos. Era un partido muy importante para nosotros y nuestra gente por todo lo que le rodeaba y el ambientazo que había”, destacó el entrenador del filial, que aseguró que su equipo había sido mejor sobre el césped. “Hemos sido superiores a un equipo muy bueno durante, por lo menos, 70 minutos de los 90. Eso habla muy bien de mis chicos”, destacó.

El míster vallisoletano dedicó la victoria a su cuerpo técnico pero admitió que pese a la importancia de la misma, no cabe momento para la relajación. “Los entrenadores ya están pensando en la mejora y en lo siguiente, y no acabas de disfrutar del todo. Me alegro por mis jugadores, que lo trabajan. Es historia y para los chicos es un día estupendo. Lo vamos a celebrar pero mañana entrenamos”, apuntó.

En lo puramente deportivo, Onésimo lamentó los problemas físicos de algunos de sus jugadores, que provocaron que tuviese que realizar varias sustituciones precipitadas. “Hemos tenido que tomar decisiones muy rápidas. Con los cambios sabíamos que la gente nos iba a dar eso, la amenaza. Hemos liberado un poco a Jordan y con Javi, Losada, Lautaro y Medrano, que entró muy bien, el final del partido ha sido totalmente nuestro”, indicó.

También le dio un tirón de orejas a Carlos Domínguez por la acción del penalti que supuso el empate momentáneo en el marcador. “Sufrimos gol en una jugada que la trabajamos. No me gusta. Al suelo solo se va a ganar y más dentro del área. No hay que ir al suelo, hay que pararse delante. Se ha equivocado nuestro futbolista y hemos dado facilidades aunque ellos en esos 15 minutos estaban mejor”, explicó el técnico del filial.

Sobre las declaraciones de Borja Jiménez en las que se quejaba del arbitraje, Onésimo tuvo una valoración muy diferente. “Cada uno puede hacer su valoración y es muy lícita. Me voy con 3-4 jugadas en la primera parte. La tarjeta a Carlos que no la entiendo, y lo que pasa después es una agresión clara. Después hay 2 acciones con Fabricio que se queda solo que pueden ser de falta y roja más que discutibles. Son decisiones que nos han perjudicado”, concluyó.