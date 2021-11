José Gregorio Suero Martínez, La Sombra sobre el cuadrilátero, se enfrenta a la prueba que conforma el carácter de todo boxeador. El vigués, de origen dominicano, ha sufrido su primera derrota. El doloroso trance ha llegado en su décim combate, que era a la vez el de su primer ataque a un cinturón internacional. Aún ostenta el de campeón español del peso superwélter. Defenderlo será su próxima tarea pero con tiempo. Antes hay que restañar las heridas fisicas y sobre todo morales. Su entrenador, Manuel Jiménez, cree que Suero reaccionará como debe. Está hecho de esa materia que cicatriza.

Slawa Spoomer se impuso en el ajedrez previo y en la esgrima del ring en Heilbronn. Aunque los dos acudian como aspirantes a un trono desierto, Spoomer partía con la ventaja de su condición de anfitrión. Manuel Jiménez habia estudiado a su riva. Aparcó su habitual inclinación por el boxeo a la contra y diseñó una táctica ofensiva que facilitase el noqueo. Pero también en la esquina del germano habían radiografiado los misterios de Suero. Al final, en los 69.650 gramos del vigués contra los 69.550 del alemán, en el equilibrio de la talla y la envergadura, Spoomer impuso su mayor frenesí.

Victoria de Spoomer por decisión unánime de los jueces. Y nada que discutir desde el equipo de Suero. “Tuvo más ritmo y mejor día que nosotros. Fue mejor”, acepta Jiménez. “Solo queda felicitarlo y aprender de los errores que cometimos. Ellos nos habían estudiado bien y sacaron bastante provecho de los fallos de José”.

Pesó tambien la experiencia. Suero acudía con ocho victorias y un nulo en su registro; Spoomer, con catorce triunfos inmaculados. El alemán había resuelto la mitad de sus combates por la vía rápida. Con Suero no pudo. “Aguantó y sabemos que no es que sea mucho mejor que nosotros”, celebra Jiménez, que insiste: “En el boxeo el ritmo manda”. Pero también la astucia. Spoomer supo neutralizar las fases en que Suero amenazó con voltear el sino de su batalla. “José tuvo un par de manos que le hicieron daño y él supo arreglarlo perfectamente yéndose o agarrándose, cosas en las que no estuvimos finos”.

Algunos boxeadores han eludido la derrota, como Marciano, Mayweather o Ward. No se discute, sin embargo, la grandeza de los que besaron la lona, como Ali en cinco ocasiones; Leonard en tres; Sugar Ray Robinson en 19 (ganó 174); Chávez en seis (ganó 107)... Las mayores leyendas se construyen sobre la redención, que exige una caída previa. Para Jiménez, a su discípulo le ha sucedido el tropiezo en el momento adecuado si sabe procesarlo: “Es bueno que te llegue temprano porque corriges. El problema suele ser cuando llega muy tarde. Aprendes más de una derrota que de mil victorias. Nadie quiere perder, pero sabíamos que podía pasar. Ahora toca pensar en el Campeonato de España, en seguir conservando ese título y en seguir creciendo, tanto él como boxeador como yo como entrenador”.

Suero se tomará dos semanas de descanso tras haber mantenido un alto nivel de exigencia en 2021, que ha cerrado con tres veladas. Después retomará el trabajo de manera creciente. El plan ideal es defender el titulo español en febrero o marzo. El aspirante número 1, Sergio Fernández, no ha acudido de momento a la subasta.