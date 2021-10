El Celta Zorka Recalvi vuelve al pabellón de Navia con el objetivo de lograr su cuarta victoria consecutiva y dar el salto a la zona de privilegio del grupo. Las célticas ocupan la quinta posición del grupo, a una sola victoria del Barça, que es el líder del grupo. Esta circunstancia no es más que la demostración que hay en el grupo hay mucha igualdad, y que todavía es pronto para hablar de candidatos al ascenso a la máxima categoría.

El trabajo semanal del equipo se desarrolló dentro de la más absoluta normalidad. La mejor noticia vino dada por la incorporación a los entrenamientos de Celia García, que esta tarde podría disponer de sus primeros minutos de juego. No cabe duda de que en el momento en el que la pucelana llegue a su mejor forma, será uno de los mejores fichajes del equipo vigués. Su aportación en el tiro exterior ha sido en los últimos años muy importante en el equipo, de ahí que su vuelta sea la mejor noticia.

Esta tarde visitará Navia el Canoe. Las madrileñas ocupan la décimo tercera posición del grupo, con una victoria y cuatro derrotas. Cristina Cantero, entrenadora viguesa, apuntaba que “es un equipo que va en la línea de la temporada pasada. Ahora mismo no tiene los resultados deseados, pero está compitiendo en todos los partidos. Esta liga es muy exigente, los partidos llegan igualados al final, hay que tener acierto, frescura mental, que todo el mundo llegue sano. Son muchos factores que influyen y ellas no están teniendo suerte. Es el bloque de las últimas temporadas, dinámico, con jugadoras agresivas en el uno contra uno, con buenas tiradoras de tres puntos. Es difícil defenderlas, porque juegan con muchísimos espacios, mucha gente muy abierta, y eso te obliga a estar muy concentrado para no cometer esos errores. Nosotras deberemos estar muy pendientes de las segundas opciones, de controlar muy bien el rebote y eso nos permita poder llevar nuestro ritmo de juego, ver cuales son nuestros focos ofensivos y poder ejecutar a raíz de ahí, pero siempre nos va a marcar estar estables en defensa”.