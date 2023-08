Sobre el papel, la serie de videojuegos 'Gran Turismo' no invita a ser adaptada al formato cinematográfico, porque esencialmente es un simulador de pilotaje de coches de carreras y, por tanto, no ofrece ni un desarrollo argumental ni verdaderos personajes con los que un espectador pueda implicarse. Y eso sin duda ayuda a explicar por qué, aunque sin duda inspirado en el producto estrella para las consolas PlayStation -y financiado por la misma compañía, Sony-, el largometraje homónimo que ahora llega a los cines no está basado en él sino en la sorprendente historia de Jann Mardenborough, un ‘gamer’ de familia humilde que logró convertirse en piloto profesional exclusivamente gracias a sus habilidades a los mandos del 'Gran Turismo'.

Dirigida por Neill Blomkamp -conocido gracias a títulos de ciencia-ficción como ‘Distrito 9’ (2009) y ‘Elysium’ (2013)- e interpretada por nombres como Orlando Bloom y la que fuera miembro de las Spice Girls Geri Halliwell -cuyo marido, Christian Horner, director de la escudería de Fórmula 1 Red Bull-, la película asimismo ha contado con la participación del propio Mardenborough en calidad no solo de asesor sino también de piloto especialista en las escenas de carreras. Actualmente, la saga de videojuegos ‘Gran Turismo’ se compone de siete entregas que, hasta 2022, habían generado más de 5 mil millones de euros en ventas en todo el mundo. A lo largo de los años, cada una de ellas ha ido ofreciendo una simulación más avanzada y realista que la anterior, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de correr virtualmente en reproducciones extremadamente fieles de circuitos emblemáticos a bordo de modelos recreados con todo detalle, y exigiendo de ellos casi tanta precisión como si estuvieran compitiendo al volante de un coche de carreras real. Enganchado desde niño al juego, Mardenborough llegó a dominarlo hasta tal punto que logró una plaza en ‘GT Academy’, programa de telerrealidad que enfrentaba entre sí a los mejores jugadores de’Gran Turismo’ y ofrecía al ganador una oportunidad para competir en las 24 horas de Dubai para el equipo Nissan; en 2011, con solo 19 años y tras imponerse a otros 90.000 candidatos, el joven logró convertirse en piloto de carreras pese a no tener más experiencia previa al volante que un intento fallido de sacarse el carné de conducir y alguna sesión de ‘karting’. Dos años después, logró el tercer puesto en las 24 horas de Le Mans. Terrible accidente Desde poco después, la trayectoria profesional de Madenborough ha transcurrido marcada por el terrible accidente que sufrió en el circuito de alemán de Nürburgring, en 2015. Al entrar en una curva perdió el control del coche, que se colocó prácticamente en posición vertical antes de chocar contra una valla protectora, y que tras salir disparado por encima de ella embestió al público; como consecuencia, un espectador perdió la vida, y varios resultaron heridos. “Siempre cargaré con ese peso sobre mis espaldas”, ha reconocido Mardenborough. Dada la magnitud de aquel suceso, es lógico que ahora ‘Gran Turismo’ haya dedicado una parte de su metraje a recrearlo. De hecho, las críticas que sus responsables han recibido a causa de ello se centran más bien en el uso dramático que hacen de esos hechos y a las deformaciones en las que para ello incurren -y el desprecio que muestran hacia las víctimas en el proceso- con el fin de imponer un final feliz. La película, concretamente, altera la cronología biográfica de Mardenborough para hacer creer al espectador que la tragedia no solo sucedió antes del triunfo en Le Mans sino que, además, otorgó al piloto la fortaleza y el afán de superación necesarios para lograrlo. Lejos de acallar la polémica, Mardenborough ha asegurado que su accidente “es una demostración de los golpes que la vida puede dar, y de que es posible sobreponerse a ellos para conseguir algo grande”.