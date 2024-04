David Perdomo será el pregonero de Sementeira e Música, la fiesta de Corzáns

El actor y humorista galego David Perdomo, popular por sus apariciones televisivas, ha sido el pregonero escogido por la organización de la fiesta Sementeira e Música de este año, que se celebra los días 11 y 12 de mayo en Corzáns (Salvaterra).

El cartel de actuaciones fue presentado en un acto que tuvo lugar en el Pazo das Barreiras y en el que se presentó una canción dedicada al festival interpretada por Caimán do río Tea, que es otro de los platos fuertes del programa. El acto contó con la presencia del delegado de Cultura de la Diputación, Jorge Cubela, que cuando era portavoz de la oposición en el pasado mandato, criticó al gobierno de Silva por no apoyar una fiesta tan pegada a la tierra como esta. En el programa también figuran Festicultores, Barafunda, De Ninghures, Pédepote, As Lucernas, y Familia Caamagno, entre otros.