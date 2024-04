El PP acusa al alcalde de Pazos de “orquestar” la polémica del polígono industrial de Amoedo

El ex alcalde de Pazos de Borbén y concejal del PP, Andrés Iglesias, respondió los movimientos, teóricamente empresariales, para acometer una modificación urbanística en torno al polígono industrial de Amoedo asegurando que “é moi sospeitosa a presión, aparentemente independente e non política, que xurde xusto agora mesmo con este parque cando o alcalde [Luciano Otero] quere aprobar un cambio normativo e non ten o apoio nin os votos necesarios do pleno, tal e como se víu co rexeitamento á súa proposta na sesión do pasado mes de xaneiro”.

El edil del PP recordó que durante los 24 años que ocupó la alcaldía de Pazos “o polígono acolleu moitas empresas que contan con licenza e non houbo máis problema que o cambio da titularidade no ano 2019 a prol dos comuneiros na liña de moitas sentencias exactamente igual que están a ditaminarse en toda Galicia para protexer os dereitos destas entidades, cousa que respectamos porque sempre acatamos as decisións da xustiza”, puntualizó.

Iglesias cree que esta reciente polémica “non é real” y mostró sus dudas a que realmente los empresarios de Amoedo soliciten la anulación de las licencias de sus empresas, concedidas legalmente, “xa que ninguén tira pedras contra o seu propio tellado”. Así, entiende que estos movimientos “están orquestrados polo propio alcalde para tentar facerse a vítima e apelar a un interese xeral que non vemos por ningures xa que a súa única intención e desenvolver o polígono, que é para o único que precisa este cambio legal, con interese estranos e non explicados".

Seguridad jurídica

Andrés Iglesias sostiene que los empresarios legalmente establecidos en Amoedo con sus licencias “poden estar tranquilos e contan cunha absoluta seguridade xurídica”, ya que lo único que no se puede hacer actualmente, sin la citada modificación urbanística, es el desarrollo y ampliación del parque.

El exalcalde dejó claro que el PP está a favor del crecimiento y mejora del polígono, pero advierte de que se opone "á modificación proposta polo goberno local, xa que teñen moitas dúbidas polas numerosas eivas existentes no documento ao non ter en conta o cambio de titularidade deste recinto, que agora é privado, a absoluta falla de información técnica e os prezos dos accesos e demais obras aparellados á mesma, que están completamente desactualizados".

Finalmente, Iglesias insistió públicamente que el PP "non vai respaldar" el proyecto presentado excepto que recoja los citados cambios, “xa que vai claramente en contra dos intereses xerais de Pazos de Borbén e podería suponer una desfeita económica para as arcas municipais”. En este sentido, le pide a Luciano Otero “que faga o mesmo que o pasado mes de xuño malia perder as eleccións municipais e busque os votos necesarios para sacala adiante nos partidos que son os seus socios, como o PSOE [que votó en contra de esta modificación urbanística en el pleno de enero], e que foron os que respaldaron a súa investidura”.