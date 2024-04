Play-Doc estrenará en Europa 4 largometrajes del emblemático cineasta brasileño Leon Hirszman

La vigésima edición de Play-Doc, que tendrá lugar del 1 al 5 de mayo en Tui, contará con una serie de retrospectivas, focos, restauraciones y sesiones especiales que se complementarán con programas competitivos y otras actividades. En esta ocasión, además del anunciado homenaje dedicado a William Friedkin, Play-Doc presentará una amplia retrospectiva del realizador brasileño Leon Hirszman (la primera fuera de América Latina), el estreno internacional de los primeros cortometrajes del británico David Gladwell y el estreno mundial de la restauración de Kriegsende, de la cineasta alemana Viola Stephan. Además, con motivo del cincuenta aniversario de la Revolución de los Claveles, el festival presentará una proyección especial de la emblemática As armas e o povo.

Tras su prematura muerte a los 49 años, el nombre de Leon Hirszman fue creciendo en reconocimiento en el cine brasileño. Parte inicial del grupo fundador del Cinema Novo –su primer corto, Pedreira de São Diogo, formó parte de Cinco vezes favela, película fundacional de ese movimiento–, Hirszman dirigió películas que pusieron al descubierto, entre los años 1960 y 1980, las profundas contradicciones arraigadas en la formación social del Brasil. Heredero del realismo y con un fuerte compromiso político, Hirszman fue asimismo particularmente sensible a la música popular, que consideraba una manifestación social y la auténtica representación colectiva de la tradición cultural brasileña, produciendo algunos de los documentos más valiosos de la historia del samba.

En su primera retrospectiva europea, Play-Doc recupera sus cuatro largometrajes más importantes: A falecida (1965), São Bernardo (1972), Eles não usam black-tie (1979) y su film póstumo ABC da Greve (1990), además de cuatro cortometrajes que muestran sus distintas facetas artísticas y temáticas: Pedreira de São Diogo (1962), Maioria absoluta (1964), Nelson Cavaquinho (1969) y Partido alto (1982). Maria Hirszman, su hija, acudirá a Tui para hablar del legado de su padre.

La realizadora y productora alemana Viola Stephan comenzó trabajando a fines de los 70 como directora de teatro en Nueva York, donde también estudió dirección de cine. Ha realizado documentales desde 1979, la mayoría de ellos ambientados en Estados Unidos o Rusia, produciendo asimismo algunas de las obras más notables de Victor Kossakovsky. Sus películas retratan la vida diaria en las ciudades con un abordaje documental y un estilo único. Play-Doc tendrá el privilegio de exhibir el estreno mundial de la restauración de Kriegsende (1993). Stephan, así como las responsables de la restauración, Vivien Buchhorn y Jana Cisar, estarán en Tui presentando esta joya de los años 90.

Cuatro cormetrajes

Renombrado montador de grandes cineastas británicos como Lindsay Anderson, James Ivory y Hugh Hudson, entre otros, David Gladwell dirigió varias películas de ficción, documentales y cortos experimentales que no han tenido su merecida difusión. En Play-Doc se mostrará en primera presentación internacional los extraordinarios y visualmente originales cuatro cortometrajes que realizó al principio de su larga carrera: A Summer Discord (1955), Miss Thompson Goes Shopping (1958), The Great Steam Fair (1964) y An Untitled Film (1964).

En cuanto a As armas e o povo (1975), es una película colectiva que ilustra los primeros seis días de la revolución que acabó con la dictadura en Portugal. El rodaje estuvo a cargo de varios directores portugueses –entre ellos, António da Cunha Telles, Fernando Lopes y João César Monteiro– a los que se unió el brasileño Glauber Rocha, exiliado en Portugal. Obra ineludible del cine militante europeo, As armas e o povo es también un manifiesto sobre la relación entre cine y política, no sólo como mero difusor de los acontecimientos, sino como participante activo en el acto revolucionario

Suscríbete para seguir leyendo