Redondela licita el Servizo de Axuda no Fogar para los próximos tres años

El pleno de Redondela aprobó ayer por unanimidad el proceso de licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por un período inicial de dos años, prorrogable por otro año, con un valor de contrato de 4.832.524 euros, calculado para todo el plazo de duración, incluida la posible prórroga. El presupuesto máximo de licitación para los dos años iniciales es 3.041.437 euros.

La alcaldesa, Digna Rivas, señaló que el nuevo contrato supone “un cuantioso incremento no prezo da hora pola prestación deste servizo”. En este caso asciende a 24,51 euros para la modalidad de Dependencia y 23,17 euros para la modalidad de Libre Concorrencia, frente a los 18 euros actuales “o que supón un incremento do 43% e un esforzo económico dirixido a un dos colectivos máis vulnerables, o das persoas maiores e dependentes”, subrayó Rivas.

La empresa Idades SL ofrece además varias mejoras, como el contrato a jornada completa de una psicóloga, una auxiliar administrativa, una coordinadora y una terapeuta ocupacional.

Actuación "básica"

La concejala de Servizos Sociais, Iria Vilaboa, explicó que la prestación de ayuda a domicilio es una actuación “básica” de los servicios sociales para las personas en situación de dependencia y sus familias, “que proporciona atencións e coidados de carácter persoal, doméstico, psicosocial, educativo e técnico, que se presta no propio domicilio do usuario na procura do seu benestar físico, social e psicolóxico, proporcionándolles a posibilidade de continuar na súa contorna habitual”. Vilaboa indica que “a importancia desta prestación dentro do sistema dos servizos sociais e o feito de que o Concello careza dos medios humanos e materiais necesarios para desenvolver directamente estes traballos, fai preciso contratalos externamente”. La edil también lamentó que deban ser los ayuntamientos los que hagan el mayor esfuerzo para ofrecer este servicio, cuando se trata de una competencia del gobierno autonómico, “que tampouco ofrece o número prazas suficiente en residencias públicas para maiores acorde á demanda”.

En el proceso para la contratación de este servicio se elaboró un informe y un pliego de prescriciones técnicas con aportaciones de todas las partes implicadas: trabajadoras sociales municipales, sindicatos y agrupaciones políticas. El documento establece las herramientas para mejorar el actual servicio y dar respuesta a las demandas tanto de las trabajadoras como de los usuarios y de sus familias, "xa que queremos e debemos mellorar a prestación deste servizo porque Redondela debe ser un referente de calidade na súa prestación, e agardamos que así sexa”, concluyó Vilaboa.