Nigrán se hermana con el Sáhara a través del atletismo y el séptimo arte

Nigrán amplía su compromiso con el pueblo saharaui a través del deporte y la cultura. A las ayudas para el programa Vacaciones en Paz que trae niños del desierto a Galicia para protegerlos de las temperaturas de 50 grados del verano y a su apoyo a los programas de recogida de basura para mejorar las condiciones sanitarias de los campamentos de refugiados, el Concello suma ahora propuestas para colaborar en proyectos de cine y atletismo. Traerá el Festival de Cine Fisahara al auditorio nigranés y hermanará la popular carrera Nigrán Area que se desarrolla en agosto en Praia América y Panxón, con el maratón de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Así lo han acordado los concejales de Deportes y Cultura, Sara Penedo y Roberto Garrido, con mandatarios de la RASD durante su visita a los campamentos de refugiados de Argelia y Tindouf la semana pasada. Los ediles mantuvieron reuniones con el ministro de Cultura y los alcaldes y alcaldesas de las diferentes wilayas para conocer la realidad de esta población desplazada al entorno desde 1975. Plantearon propuestas concretas en la convivencia anual de la juventud saharaui, además de participar en el maratón del Sáhara. Penedo ganó la prueba de 10 kilómetros y Garrido quedó segundo en la maratón.

Proyecciones y charlas

Los ediles concretaron la colaboración por parte del Ayuntamiento de Nigrán con la Escuela de Cine del Sáhara y la creación de una edición especial del Festival Fisahara tomando como referencia la de Zaragoza en 2022, en la que durante dos días se proyectaron algunos de los filmes ganadores, se ofrecieron charlas y, sobre todo, se dio a conocer entre la población la responsabilidad de España e el proceso descolonizador de este territorio ocupado por Marruecos desde 1975.

Revisando el programa de recogida de residuos en la wilaya de Bojador. / FdV

En el ámbito deportivo, además de vincular las carreras, en las que recaudarán fondos para mejorar las condiciones de vida de los campamentos de refugiados, el Concello de Nigrán seguirá promoviendo la participación de mujeres saharuis en su maratón. Tanto Penedo como Garrido se comprometieron además a organizar charlas en los centros educativos de Nigrán y traer una exposición de fotografías con el objetivo de que las nuevas generaciones de nigraneses tengan presente el problema del Sáhara y la responsabilidad histórica de España como potencia colonizadora.

“O compromiso do Concello de Nigrán co pobo saharaui é máximo e por iso non paramos de buscar novas vías de cooperación. Estamos moi orgullosos de que Nigrán estivera presente na convención anual da mocidade saharaui e nos festexos polo 51 aniversario da República Árabe Saharaui coincidindo co 27 de febreiro”, apunta el alcalde, Juan González, que impulsó y financió desde el Concello el proyecto Nadafa de recogida de residuos y sensibilización ambiental en los campamentos, concretamente en la wilaya de Bojador, con 16.500 habitantes, iniciativa que supervisaron los dos ediles durante su visita con vistas a mantener las colaboraciones en los próximos años.

“Como representantes políticos da veciñanza de Nigrán, cremos que a nosa participación aquí nos fai mellores concelleiros, a materialización das nosas propostas será positiva tanto para a poboación saharaui como para a nosa veciñanza”, manifiestan ambos ediles al regreso del viaje.

Como licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Sara Penedo continúa además con su propósito de organizar entrenamientos personalizados “online” de cara a que las mujeres saharauis se animen a participar en alguna de las pruebas de la maratón del Sáhara en la próxima edición con el objetivo de eliminar la brecha de género. “O deporte é saúde física e mental, por iso é importante chegar ás mulleres e rachar con prexuízos”, recalca la concejala.