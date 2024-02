El PXOM de Redondela da un paso firme

La tramitación del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) de Redondela dio ayer su mayor paso en las últimas tres décadas al superar en el pleno su aprobación inicial. “Estamos ante un momento histórico para os veciños”. Con estas palabras definió la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, el respaldo de la corporación al documento urbanístico en una sesión extraordinaria en la que todos los grupos votaron a favor, excepto el BNG que se abstuvo. La aprobación del Plan Xeral ha sido una de las promesas electorales de los distintos gobiernos desde tiempos del socialista Xaime Rei, puesto que el municipio se rige en la actualidad en base a unas normas subsidiarias aprobadas en 1987 que están desfasadas.

Ahora, una vez salga publicada la aprobación inicial en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se abrirá un plazo de tres meses para que pueda ser consultado por los vecinos y colectivos para la presentación de alegaciones. Este periodo se incrementó en un 30 días respecto a los dos meses que establece la normativa con el objetivo de “favorecer que toda a veciñanza teña tempo de estudalo, saber como lle vai afectar e poida realizar as alegacións que estime oportunas”, señaló el portavoz socialista, Antonio Cabaleiro.

"Un visor dixital facilitará aos veciños buscar as súas parcelas cun funcionamento moi sinxelo e intuitivo" Antonio Cabaleiro — Portavoz del PSOE

Para facilitar estos trámites los ciudadanos tendrán un equipo de técnicos a su disposición en las dependencias municipales situadas en el antiguo conservatorio, que les asesorarán y tratarán de resolver todas las dudas que les planteen. Este servicio estará disponible todos los días de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Además se pondrá en marcha un visor digital al que se podrá acceder desde la página web del Concello, tanto desde la oficina de información municipal como desde los domicilios particulares. “Con esta ferramenta os veciños poderán buscar as súas parcelas cun funcionamento moi sinxelo e intuitivo”, apuntó Cabaleiro, que también expresó el compromiso del gobierno local de convocar reuniones informativas en todas las parroquias con la presencia del equipo técnico redactor “para resolver dúbidas e atender as inquedanzas da veciñanza”, puntualizó. En su última intervención, el portavoz socialista aprovechó para agradecer “o traballo do equipo técnico, funcionariado do Concello, veciñanza, asociacións e partidos políticos pola súa implicación neste proceso para sacar adiante o PXOM”.

Críticas por la demora

El portavoz del PP, Javier Bas, durante el pleno recordó que este expediente se inició en 2015 durante su periodo como alcalde y criticó que en los últimos años se demorase. “Agora pedimos que sexan dilixentes e non cren falsas expectativas aos veciños”, puntualizó.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xoan Carlos González, vio contradictorio el elevado número de viviendas que se prevé en el PXOM respecto a las cifras de población en el municipio, que llevan una década a la baja, y también criticó que no se contemple una zona industrial ni la desaparición del “scalextric” en el casco urbano.