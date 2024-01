César Bona, considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize, el llamado “Nobel” de los profesores, y miembro del jurado de los Premios Princesa de Asturias durante tres años, abrirá la novena edición de la Semana de la Educación de Tomiño el próximo lunes, 5 de febrero, con la conferencia titulada “Humanizar la educación”.

Para Bona, la escucha, la empatía, el respeto a las diferencias, la participación de la infancia y la adolescencia en la sociedad y la educación para la convivencia son pilares fundamentales. Con esa perspectiva se subirá al escenario del Auditorio de Goián para reflexionar de una manera amena sobre la transformación profunda que la sociedad debe hacer en muchos ámbitos, entre ellos, la enseñanza.

Tras una pandemia que hizo tambalear la estructura de nuestras vidas, César Bona animará al público a cambiar las preguntas en lugar de buscar diferentes respuestas a las cuestiones de siempre. “El nuevo escenario obliga a una transformación profunda en muchos ámbitos, también en la educación, porque con ella empieza todo”, insiste Bona, explicando que, por eso, “no podemos seguir haciéndonos las mismas preguntas de siempre, es momento de plantear otras: ¿qué herramientas necesitan niños y niñas? o ¿qué carencias encontramos en la educación que recibimos?”. “Los resultados académicos deben ir asociados a la mejora del individuo consigo mismo, con los demás y con el mundo en el que vive. Si no, ¿para qué educamos? La vida nos está dando una oportunidad para humanizar la educación”, destaca el profesor y escritor, que abordará esta perspectiva en la Semana de la Educación de Tomiño.

Premios

Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil, César Bona cuenta con numerosos reconocimientos a sus espaldas, como el premio Magister de Honor por la Plataforma de la Escuela Pública, el Premio Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo de la creatividad, la Cruz José de Calasanz o el Premio Medio Ambiente Aragón 2013. Además, fue mención de honor en el International Children Film Festival of India por la película de cine mudo “The importance of being an Applewhite”, que consiguió unir a dos familias que no se hablaban.

Es el noveno año consecutivo que el Concello de Tomiño organiza la Semana de la Educación, unas jornadas gratuitas que se celebrarán del 6 al 9 de febrero, con servicio de canguro gratuito para las personas que lo necesiten, desde el principio hasta el final de las charlas, que empezarán todas a las 19 horas en el Auditorio de Goián. Asimismo, las personas que se inscriban y asistan a estos cuatro días de charlas recibirán un certificado de participación.

Arrancará la programación de la Semana de la Educación César Bona, a quien seguirán Javier Jurado con “Educar en la globalidad: contribución de la música a la formación integral del alumnado”; Rocío Vidal con “La importancia de educar en el pensamiento crítico desde la infancia”; y Mamén Jiménez, con “¿Y de dónde vienen los bebés? La educación afectivo-sexual en casa, sin miedos… y hasta con risas”.