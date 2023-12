Ponteareas cede al Sergas una parcela en el Alto da Gloria para el nuevo centro de salud

Ponteareas tendrá en el futuro un nuevo centro de salud en el Alto da Gloria, en la parroquia de Arcos. Así lo acordó el pleno municipal con los votos a favor del equipo de gobierno (PP, Acip y IP), aprobando así el convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, a través del Sergas, para la cesión de los terrenos y la ejecución de las obras del nuevo edificio sanitario. La propuesta no contó con el beneplácito de la oposición. Todos, BNG, PSOE y PeC, criticaron la ubicación elegida por el tripartido, tanto por su lejanía del centro de la villa, la falta de conexiones y su cercanía a una clínica privada relacionada con la concejala del PP Raquel Plana.

El anterior gobierno del BNG-PSOE había propuesto otro emplazamiento para levantar el nuevo centro de salud, en unos terrenos próximos a la Nacional 120, pero, con el cambio de gobierno, el ejecutivo de Nava Castro reconsideró esta postura y ofreció esta alternativa que ahora tanto el BNG como el PSOE tacharon de “oportunista” porque “favorece a una concejala de su gobierno”, denunciaron los nacionalistas en pleno.

Tanto el BNG como el PSOE tacharon la propuesta de “oportunista” porque “favorece a una concejala del gobierno”

Por su parte, los socialistas recordaron que “el anterior gobierno tenía un estudio técnico sobre posibles parcelas para ceder a la Xunta; todas fueron visitadas y se acordó que la mejor era la que estaba al lado de la N-120”, e insistieron en que “van a llevar el centro de salud a una zona con un acceso peatonal y de vehículos insuficiente”.

En una línea parecida se pronunció PeC, que preguntó, además de lamentar la actual situación de la sanidad pública, con falta de profesionales y largas listas de espera, cuál era el motivo de llevar el proyecto “a la periferia de la villa”.

Los grupos de la oposición también afearon a Acip, socio de gobierno del PP, su cambio de opinión en relación a la ubicación, pues su portavoz, Juan Carlos Carrera defendió en pleno que la parcela que propone el gobierno ponteareano “es la solución más viable y más económica”.

A todas las críticas, la alcaldesa, Nava Castro, indicó que el centro de salud no es únicamente para los vecinos del casco urbano, mientras que la concejala de Saúde, Raquel Plana, expuso que “la clínica de San Miguel es de la persona con la que convivo, sí; que echo una mano allí porque tengo que echarla, sí; que estoy autorizada para hacerlo porque he pedido permiso a la gerencia y he renunciado a la exclusividad, sí; que eso no interfiere en mi trabajo en el centro de salud, también; que soy defensora de la sanidad pública desde hace mucho más tiempo del que muchos de los que están ustedes aquí, sí”. “Se han pasado de frenada muchísimo”, reclamó a los concejales de la oposición, en relación a las críticas recibidas, y les invitó a “vernos en el juzgado y hablarlo delante de un juez sin ningún tipo de problema”.

“Se han pasado de frenada muchísimo”, reclamó Raquel Plana a los concejales de la oposición por las críticas

Con todo, el convenio de cesión de terrenos al Sergas quedó aprobado con los votos a favor de PP, Acip y IP, con lo cual, el Concello se compromete a agilizar al máximo el proyecto, realizando los trámites patrimoniales y urbanísticos que sean necesarios para posibilitar la cesión de las dos parcelas en el Polígono 51, en la parroquia de Arcos.

Asimismo, el Concello asumirá todos los gastos necesarios para dotar a la parcela de las infraestructuras necesarias, como los accesos rodados y peatonales, el abastecimiento de agua, el saneamiento, el suministro eléctrico, el alumbrado, la telefonía y el aparcamiento. También el futuro mantenimiento de la parcela será responsabilidad municipal.