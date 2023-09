Un espectáculo de sonido, luz, humo y pirotecnica para poner el broche al verano en lo que a festivales se refiere. O Porriño se convirtió este fin de semana en el foco musical del área metropolitana con la celebración del Negrita Music Festival. El evento promovido por la conocida marca de ron tuvo a Melendi y Cali y el Dandee como cabezas de cartel en la jornada del domingo para disfrute de los miles de personas que recordaron las canciones que fueron banda sonora de las dos décadas pasadas.

El aterrizaje de este fórmato en el sur de Galicia se convirtió en todo un éxito organizativo y de público. A pesar de coincidir en fechas con otros festivales más asentados -Revenidas en Arousa y Nachiños en Ferrol- o el Verbenafest en A Coruña -con una asistencia bastante pobre- el evento logró reunir a más de 10.000 personas y llenar varios de los autobuses fletados por la organización hacia Vigo, O Morrazo o el resto del Eje Atlántico.

Pese al perfil de los artistas que copaban el cartel -jóvenes y de géneros urbanos- el público presente fue heterogéneo. En el recinto ubicado entre la estaciónse entremezclaban familias, vecinos, grupos de amigos o parejas. Dentro del desfile de outfits dominaban los brillos y la purpurina con camisetas de fútbol o algunas de Fernando Alonso.

"Que el fin del mundo nos pille bailando" rezaba una de las lonas publicitarias colgadas por el Concello en él y así fue durante todo el sábado. Nombres consagrados de la escena como Rels B, Cruz Cafuné -cuyo concierto en Pontevedra durante la Peregrina fue uno de los más destacados del verano en Galicia- o La Zowi llenaron el recinto.

A ellos se sumarían el Groove Amigos -DJ local que ya pinchó con David Guetta en Castrelos el 20 de agosto- Samu Pexe o Traffic House.

Sin embargo, el plato fuerte llegaría el domingo. La nostalgia de las décadas de los 2000 y 2010 inundaría O Porriño con dos nombres que marcaron las fiestas de verano de entonces. Cali y el Dandee abrían fuego con algunos de sus temas más recordados como "Yo te esperaré", No digas Nada" o "Gol", siendo inmortalizados por miles de teléfonos. El encargado de ejercer de telonero de Melendi sería el DJ vigués "Pitty", quien incluyó en su repertorio varios temas con alusiones al celtismo y cerró su sesión con un remix de la Oliveira dos Cen Anos de C.Tangana.

"Llevo 12 años sin probar un porro"

Con la puesta en escena de su gira "Likes y cicatrices" y una marcada crítica a la sociedad actual, el cantautor asturiano dominaba el escenario con su 1,92 metros de altura acompañado por más de media docena de músicos y coristas.

Si bien trataba de introducir sus nuevos temas entre el público, fueron "Un violinista en tu tejado", "Caminando por la vida" o, "Canción de amor caducada" o el cierre con "Lágrimas desordenadas" las que de verdad encendieron al respetable.

Algunos de los momentos más especiales del concierto llegarían al recordar su pasado. Desde cómo el escuchar la "Canción de Amor Propio" de Ismael Serrano al entrar en una cervecería le llevó a tomar la decisión de convertirse en cantante a otros episodios más turbulentos.

"Melendi vuelve a los porros" rezaba uno de los carteles en las primeras filas. "Desde hace 12 o 13 años que no me he fumado uno" apuntaba el cantante orgulloso. Sin embargo, la faceta más rumbera del asturiano volverá a la carga este otoño con la gira conmemorativa del 20º aniversario del disco "Sin noticias desde Holanda". De esta manera, el próximo 4 de noviembre recuperará buena parte de sus grandes éxitos en el Coliseum de A Coruña.

Los encargados de prolongar la fiesta hasta la medianoche para aquellos que no trabajaban a primera hora del lunes fueron los DJs de Galician Army. El dúo lucense formado por Alberto Prado y Sergio Vallejo demostró por qué sus producciones con nombres como Iván Ferreiro, Fillas de Cassandra o Tanxugueiras son algunos de los temas más destacados del año en la escena musical gallega sin renunciar a clásicos del reggaeton.

Formato por toda España

Este formato que ha estado girando por toda España desde abril en seis fechas, siendo O Porriño su última parada tras Alicante, Barcelona o Santander a comienzos de este mes.

El evento nace bajo la dirección de Leitmotiv Producciones, compañía local responsable de la llegada de David Guetta a Castrelos y otros festivales de este tipo en otras localidades del área metropolitana como Cangas. Entre los planes de la compañía está repetir el próximo verano el éxito de Castrelos e incluso traer artistas internacionales que estén de gira al estadio de Balaídos.