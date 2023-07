Salvaterra premia las mejores notas

Lara Pérez Simón, Cristián Paramos López y Noelia Serrano Sainza viajarán este año a Reino Unido con una beca de Educación del Concello de Salvaterra y una maleta repleta de sueños. Son tres de los mejores expedientes académicos de este año, en los que el Concello volvió a premiar a 17 estudiantes del municipio.

Los premios se crearon “con el ánimo de incentivar el estudio y el esfuerzo de nuestros estudiantes”, explicó la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, durante un acto al que también acudieron varios familiares de los galardonados.

Lara Pérez Simón es natural de la parroquia de Alxén. Su nota media en bachillerato es de un 10. Cree que los premios están muy bien porque se reconoce el esfuerzo. Estudiará historia en Santiago ya que lo tiene “muy claro desde hace mucho tiempo”, dice. La razón es su interés sobre el origen del hombre, “saber de dónde venimos y conocer nuestros errores para no repetirlos”, opina.

Se atreve a poner una nota media a los profesores de bachillerato, con los que dice estar contenta y zanja que les pondría un 8,5, aunque a alguno le daría un 10. “El profesorado con el que estuve en contacto son personas dedicadas a su trabajo, cercanos, aún manteniendo la distancia de profesores a alumnos”, señala Lara.

"Es una gran satisfacción que tres expedientes de Salvaterra estén entre las mejores notas de Galicia"

También de Alxén es Cristián Paramos, que con una media de un 10 piensa estudiar ingeniería informática. Esta contento con el profesorado, pues asegura que no han tenido problemas aunque no quiere ponerles nota. Mide 1,95 metros de estatura y dedica algún tiempo al deporte, practicando natación desde hace diez años. “Prefiero la ingeniería informática porque siempre he tenido interés por la tecnología, saber cómo funcionan las cosas, y también he tenido la inspiración de mi padrino, que me ayudó a elegir este camino”. Sobre el viaje dice que es una oportunidad “para abrir horizontes, conocer más mundo y, sobre todo, aprender”.

La tercera de las premiadas, Noelia Serrano, reside en Salceda pero estudió bachillerato en Salvaterra. Logró un 9,94 de nota media y quiere estudiar medicina. “No lo tenía muy claro, estaba entre medicina y matemáticas, pero al final me decanté por la sanidad porque me llaman más sus salidas”, aseguró a FARO tras recibir la acreditación de su viaje de estudios. Dice que su éxito es la organización del tiempo, porque también practica deporte y estudia música en un conservatorio.

La alcaldesa destacó que sus expedientes y los de los demás premiados son muestra de trabajo e implicación del profesorado, añadiendo que “para mí es una gran satisfacción que tres expedientes de Salvaterra estén entre las mejores notas de Galicia”.

El viaje a Reino Unido empezará en unos días y estarán en el país británico dos semanas para perfeccionar el inglés. Tendrán un curso matinal y actividades culturales y de ocio por la tarde.

Colaboración

La regidora local explicó que estos premios “se trata de un proyecto fruto de la colaboración entre los centros educativos y el Ayuntamiento para incentivar y animar los estudiantes”. Una iniciativa pionera que lleva incrementando el número de galardonados durante sus 18 ediciones.

En total fueron catorce premios consistentes en equipos informáticos compuestos por una tablet, una funda y una memoria micro SD; en total cinco lotes que fueron para el Instituto de Educación Secundaria (4º ESO, FP Básica y Ciclo Formativo de Grado Medio de Calderería y Soldadura), otros cinco para el CEIP Infante Felipe y dos para CEIP de Leirado y también dos para el CEP Carlos Casares.

Los tres mejores expedientes de 2º de Bachillerato fueron premiados con tres bolsas de estudios que consisten en el viaje al Reino Unido para perfeccionar la lengua inglesa.

El acto de entrega se celebró ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento y acudieron la alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, la concejala de Educación, Lorena Soto, y representantes de los centros educativos, estudiantes y familiares.