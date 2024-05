República Dominicana: las elecciones americanas que más interesan al PSOE

De los 39 vuelos de aviones oficiales a la República Dominicana por los que andan preguntando PP y Vox en las Cortes, puede que el que más significado cobra este fin de semana sea el del 25 de marzo de 2023. A bordo, Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y una veintena de técnicos y ayudantes.

Motivo: el I Foro de Gobiernos Progresistas de Latinoamérica. Entre los sentados a la mesa, el chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernández... Quien ofició de anfitrión en el encuentro, Luis Abinader, se presenta este domingo a la reelección.

El país que celebra comicios este 19 de mayo no es el más grande ni el más rico de la región Centroamérica-Caribe, pero sí es un enclave estratégico para las relaciones internacionales del PSOE. Aquel día de marzo, agasajado por Abinader, Pedro Sánchez dirigió el encuentro como presidente de la Internacional Socialista. En ese club había entrado con aval español el Partido Revolucionario Moderno, PRM, formación que lidera Abinader.

Jura de Felipe González en la ceremonia de concesión de la nacionalidad dominicana por el presidente de la república, Luis Abinader. / Presidencia RD

Las elecciones en Santo Domingo no son unos comicios antillanos cualesquiera. Está en juego el poder en un lugar de acogida para figuras en activo y jarrones chinos de órbitas del PSOE distintas, y también distantes, algunas, de la actual ejecutiva. En estos comicios podrá votar como un dominicano más Felipe González, pues Abinader le concedió la nacionalidad honorífica el 2 de febrero de 2022. Cuando a los socios del procesado Koldo García les ha oído la Guardia Civil planes para mover dinero a Santo Domingo, o cuando el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales fue traído de aquel país por ese cuerpo policial, no eran desde luego los primeros de la galaxia socialista que hallaban en Dominicana una tierra de promisión.

El tren andaluz

En un discreto chalet de Mairena del Aljarafe tiene su domicilio una sociedad de nombre escasamente andaluz: Ferrocarril Metropolitano de Santiago de los Caballeros SL.

Qué pinta a diez kilómetros de Sevilla la sede social de una firma creada para explotar el tren de la segunda ciudad de la República Dominicana es una de esas singulares incógnitas que suscita la red de relaciones entre política y negocios del eje Madrid-Santo Domingo.

La firma está activa, si bien no presenta cuentas desde 2018. La preside Manuel Domínguez Moreno. Empresario y editor onubense, veterano frecuentador de la capilaridad del socialismo andaluz, inversor que se quedó con los restos del fenecido 'Diario 16', Domínguez es también “asesor social y político” de Luis Abinader. Así denomina al trabajo que desarrolla junto al presidente dominicano.

“Esa empresa es de mi exmujer, yo ya no tengo nada que ver con ella; es de hace treinta años...”, asegura Domínguez a El Periódico, del mismo grupo editorial, en conversación telefónica desde Santo Domingo. En la firma figura, efectivamente, Delia Katerine Sued Von Ruster, pero no como ejecutiva actual, sino como administradora dada de baja en el Registro Mercantil en 2011 para dar paso a Domínguez. Delia Katerine es hija de una saga millonaria en torno a un apellido, Sued, tan libanés como Abinader y hegemónico en la industria farmacéutica dominicana.

Recreación del monorriel de Santiago de los Caballeros, en un folleto promocional del gobienro dominicano. / Archivo

Continúa activa y con más de medio millón de euros de capital desembolsado la SL Ferrocarril Metropolitano de Santiago de los Caballeros, precisamente cuando el gobierno Abinader vende como logros de la legislatura las dos principales obras públicas del mandato. Una es una verja por toda la frontera para impedir la entrada irregular de haitianos que huyen de la violencia y el hambre; la otra es el “monorriel” de Santiago, un moderno tren, de momento con 13 kilómetros de trazado de su único raíl, cuya primera fase supone 370 millones de euros de inversión.

Asesor

La SL sevillana del asesor de Abinader es un pecio en un negocio que ha acabado siendo francés. Por la influencia de la embajada gala en Santo Domingo y la oferta de vagones de Alstom, han quedado atrás sin éxito las exploraciones que con las españolas Renfe y Feve hizo la firma que preside Domínguez.

El asesor no solo tiene sociedades en España; también una en la República Dominicana, Ética y Humanidades de la Comunicación, dedicada a la “asesoría política y de sociología”. Dice Domínguez que su relación con Luis Abinader no es estrecha, que el presidente “es un cliente más”. Pero eso no es óbice para que haya escrito un libro, ‘Luis Abinader, un nuevo estilo de gobernar’, que, el 9 de marzo de 2023, le presentó en el Centro Riojano de Madrid la andaluza Carmen Calvo, entonces vicepresidenta cesante del Gobierno y hoy presidenta del Consejo de Estado.

Manuel Domínguez, presentando con Carmen Calvo su libro sobre Luis Abinader en el Centro Riojano de Madrid en marzo de 2023. / C. Riojano

Como editor de Diario16+, digital de la vieja cabecera, Domínguez no escatima elogios al presidente dominicano. Por esa web, cuya sección de opinión lleva la exdiputada socialista Beatriz Talegón, desfilan artículos con títulos como “Luis Abinader garantiza una Navidad segura, digna y llena de alegría para todos los dominicanos”, “Abinader protege a su pueblo del cambio climático”, “Abinader supo desde el principio que había que actuar contra el cambio climático” o “Abinader lo da todo por su pueblo, una vez más”.

Bono fue a servir

Ante micrófonos y cámaras institucionales de Santo Domingo, el 12 de mayo de 2013 dijo José Bono que le traía a la República Dominicana “un interés desinteresado”. Y al hacer ese anuncio el expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha y exministro español de Defensa estaba consolidando una nueva etapa vital.

Domínguez, que se dijo “amigo histórico” de Bono, lo había llevado como aval para otro amigo, empresario cementero metido en política, de nombre Luis Abinader. En aquel acto acababan de fundar el Instituto de Estudios de Políticas Públicas, catapulta para quien hoy preside la República Dominicana.

La candidata a la alcaldía de Santo Domingo, con el presidente Luis Abinader y José Bono. / Carolina Mejía

Aquel empresario agasajó a Bono en cuanto llegó al poder. En uno de sus primeros decretos extraordinarios, por la vía de la “naturalización privilegiada”, que permite al presidente convertir en dominicano a cualquier foráneo, el albaceteño José Bono Martínez se hizo ciudadano de la república antillana sin renunciar a su filiación española.

Aquello fue en octubre de 2020. No habían pasado cuatro años cuando, este 18 de febrero, Carolina Mejía, la secretaria general del partido de Abinader, llamaba en un reel de Instagram a ganar la alcaldía de Santo Domingo: “Ya nuestro presidente votó, Pepe Bono votó, Fito votó, todos votamos…” Y ahí aparecía Bono sonriente, junto a Abinader y la candidata, mostrando su dedo manchado de la preceptiva toma de huella dactilar.

Entre aquel inicio y esta escena han transcurrido -como ya se ha publicado- cuatro inscripciones de firmas patrimoniales en el registro mercantil dominicano ONAPI. Fueron en septiembre y octubre de 2020, cuando Bono, dueño de las firmas, recibió la nacionalidad.

La firma más activa es Grupo Tisek, dedicado al “asesoramiento técnico, económico, laboral, fiscal, financiero y de gestión específica a empresas”. Entre los asesorados por Bono está la policía dominicana.

Rehacer la vida

Ni Bono ni Felipe González necesitaban tan imperiosamente la hospitalidad Dominicana como Luis Rubiales Béjar. El pasado 3 de abril, a su vuelta a España llamado por la Justicia, explicó su viaje a Santo Domingo reclamando su derecho a rehacer su vida en la República Dominicana.

Pedro Sánchez, con Luis Abinader y otros lideres progresistas iberoamericanos en Santo Domingo en marzo de 2023. / Archivo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo cuenta con más laconismo en un informe elevado a la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), que investiga negocios y comisiones en el seno de la Federación de Fútbol. “Se ha detectado cómo Luis Rubiales ha comenzado a viajar asiduamente a la República Dominicana, llegando a indicar por teléfono que estaba introduciéndose en los negocios que tiene en ese país Francisco Javier Martin”, dice el dosier.

Se refiere al supuesto eslabón hotelero de la trama de la Federación, administrador de Dismatec e intermediario para Gruconsa, la constructora del estadio de la Cartuja de Sevilla que también levanta en el paraje dominicano de Macao, término de Higuey, provincia de Altagracia, 60 apartamentos de lujo para la exclusiva urbanización Cana Green.

Cuando a Rubiales le esperaba aquí la justicia, unas imágenes de él en traje de baño en una playa de Cap Cana dadas por Telecinco le restaron dramatismo a su relato de buscar otra vida al otro lado del Atlántico. En materia de introducirse en la República Dominicana, la suya es una forma muy distinta de la que intentan, ante la verja fronteriza, los migrantes haitianos.

