Se busca presidente de la Comisión Europea: ¿quiénes son los 9 candidatos?

Como cada cinco años, el resultado de las próximas elecciones europeas será determinante para repartir el puzle de altos cargos que dirigirán las instituciones de la UE durante el próximo lustro, incluida la joya de la corona de todas ellas como es la influyente y codiciada Comisión Europea, encargada de proponer nueva legislación, velar porque se cumplen las leyes y gestionar las políticas comunitarias. La mayoría de grupos parlamentarios ya han designado a sus respectivos 'spitzenkandidat' (cabezas de lista en alemán). Ahora mismo hay nueve nombres encima de la mesa, aunque sobresale una gran favorita y aún podría emergen algún 'tapado' de renombre.

Partido Popular Europeo: Ursula Von Der Leyen

Los ciudadanos europeos han tenido cinco años para familiarizarse con la alemana Ursula von der Leyen (1958), exministra alemana entre 2005 y 2019, y que, pese a los patinazos de los últimos meses y las críticas a su forma demasiado presidencialista y poco colegiada de dirigir la Comisión, sigue siendo la gran favorita a presidir de nuevo la Comisión Europea si el Partido Popular Europeo es de nuevo la formación más votada.

A su favor juega el hecho de que ha sabido pilotar la nave europea en tiempos de crisis extraordinarias, desde la pandemia mundial de covid, que paralizó completamente la economía europea y el mundo a los tres meses del inicio de la legislatura actual, hasta la invasión rusa de Ucrania y la mayor amenaza para la seguridad euroatlántica desde el final de la Guerra fría que le ha llevado a defender con ahínco ayuda a Kiev y la incorporación de Ucrania a la UE. Además una mayoría de líderes en el Consejo Europeo son conservadores.

En los últimos meses la inquilina del Berlaymont, el edificio que acoge la sede del Ejecutivo comunitario y donde se construyó un minipiso nada más llegar, ha visto cómo se complicaba su camino a la reelección a raíz de polémicas decisiones como el nombramiento de un camarada alemán como 'Mister Pyme'. Para convencer al ala más dura de su partido de que es la persona adecuada ha endurecido también su discurso en materia de asilo e inmigración y ha suavizado, para contrarrestar las críticas del sector agrícola, su postura en defensa del Pacto Verde Europeo, uno de los legados que deja su mandato y que prometió hacer realidad a cambio de los votos progresistas que la auparon -por un escaso margen de nueve voto- en 2019.

Consciente de que el apoyo de los socialistas en el Parlamento Europeo no está asegurado (y que podría no ser suficiente) y del posible auge de la extrema derecha en el futuro hemiciclo, la alemana ya no descarta pactar con algunos de los grupos más ultraconservadores del panorama político europeo como el de los Reformistas y Conservadores, donde se sientan Vox o los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Su única línea roja, como ya avanzó a finales de febrero es no pactar con "amigos de Putin". Verdes y Socialistas ya han dejado claro que esta vez no le pondrán la alfombra roja si decide cooperar con la extrema derecha.

Partido Socialdemócrata Europeo: Nicolas Schmit

Como su actual "jefa", el socialdemócrata luxemburgués Nicolas Schmit (1953) conoce bien los pasillos del Berlaymont donde ocupa actualmente la cartera de comisario de Empleo y Asuntos Sociales. Desde ese puesto ha promovido y liderado directivas importantes como la de salarios mínimos adecuados o la normativa para mejorar las condiciones de los trabajadores de plataformas, aunque siempre bajo el control extremo al que ha sometido a todo el colegio Von der Leyen.

Miembro del partido socialista luxemburgués y ministro de empleo de 2009 a 2018, tanto con el democristiano Jean-Claude Juncker como con el liberal Xavier Bettel, es un gran desconocido para la opinión pública europea, aunque eso no ha sido impedimento para que su familia política, la socialdemócrata, lo designara como cabeza de lista por el PSE en una decisión que sugiere que han tirado la toalla y no pelearán por el alto cargo más goloso de la cúpula de dirigentes europeos. Los últimos sondeos además auguran un retroceso para los socialdemócratas en los próximos comicios con lo que sus posibilidades reales de alcanzar la presidencia de la Comisión Europea son prácticamente nulas.

En el único debate celebrado hasta la fecha, organizado por 'Politico' en la Universidad de Maastricht, ha dejado claro que su grupo no apoyará a quien pacte con la extrema derecha, ha avisado de que "normalizar" a la ultraderecha es "peligroso e irresponsable" y ha instado al PPE y a los liberales de Renew a ser "coherentes" y mantenerse fieles a su historia y compromiso europeo.

Liberales europeos: Strack Zimmermann y Gozi

Aunque el grupo de Renew Europe reniega del proceso de 'spitzenlandidat' (cabeza de lista) -mientras no existan listas transnacionales- y no ha presentado un cabeza de lista, el principal movimiento de la coalición como es la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE) sí ha lanzado un nombre al ruedo: la alemana Marie-Agnes Strack Zimmermann (1958), presidenta de la comisión de defensa del Bundestag alemán y con una sólida experiencia en este terreno, aunque no ha pasado nunca por Bruselas y ha hecho carrera en su Alemania natal. Fue la encargada de defender el programa liberal en el único debate celebrado hasta ahora con los 'spitzenkandidat' en la universidad de Maastricht.

Otro de los grupos que forman parte de Renew, el Partido Demócrata Europeo (PDE) ha nominado al italiano Sandro Gozi, elegido eurodiputado en la lista de Macron en 2019 y anteriormente secretario de estado para asuntos europeos en el Gobierno de Matteo Renzi. Como cabeza de lista de Renovar Europa ahora será el representante en el segundo debate de candidatos el 23 de mayo en Eurovisión y en el que participarán cinco candidatos. En todo caso, ni uno ni otro son figuras de máximo nivel político ni tienen opciones reales de hacerse con el puesto. Tampoco la cabeza de lista del partido de Macron y presidenta de Renew Europe, Valérie Hayer, que ya ha avisado a Von der Leyen que en su mayoría -si es la elegida- si quieren contar con los verdes no puede estar la ultraderecha.

Verdes: Bas Eickhout y Terry Reintke

El holandés Bas Eickhout (1976) ha sido designado junto con la alemana Terry Reintke 'spitzenkandidat' por los Verdes, la misma nominación que ya ostentó en la anterior campaña electoral con la también alemana Ska Keller. Llegó al Parlamento Europeo por primera vez en 2009 y desde entonces ha sido el coordinador de su grupo en la comisión de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria. Antes de obtener un escaño fue investigador en cuestiones medioambientales como el cambio climático o la agricultura y participó en la elaboración del informe del IPCC sobre cambio climático, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2007. Siempre combativo en estas cuestiones también lo estuvo en el único debate celebrado por los candidatos donde protagonizó un encontronazo sonado con el portavoz de la ultraderecha. Eickhout representó a los Verdes en el debate de Maastricht y Reintke lo hará en el de Eurovisión.

Izquierda Europea: Walter Baier

Walter Baier es un político austríaco (1954), presidente del partido comunista de Austria desde diciembre de 2022, aunque gran desconocido de la opinión pública europea, fue designado como 'spitzenkandidat' por la Izquierda Europea a finales de febrero, un proceso que no apoyan todos los partidos de izquierda radical del arco parlamentario. Baier como algunos otros de los candidatos a presidir la Comisión Europea, incluida la actual presidenta Ursula con der Leyen, tampoco concurre a las elecciones europeas de junio. Su coalición, que lleva el nombre de ‘Ahora el pueblo’, está avalada por formaciones como Podemos, el Die Linke alemán o el Bloco de Esquerda portugués.

Conservadores y Reformistas europeos: sin cabeza de lista

Es uno de los principales grupos políticos de la Eurocámara, en el que se integran actualmente Vox, el italiano Hermanos de Italia, el polaco Ley y Justicia o la Nueva Alianza Flamenca, y a quien los sondeos le auguran un repunte. Las divisiones internas sobre la designación de un candidato han impedido que el grupo se ponga de acuerdo en un cabeza de lista -en los anteriores comicios la tarea recayó en Jan Zahradil—lo que significa que no contaron con ningún representante en el debate celebrado en Maastricht.

Identidad y Democracia: Anders Vistisen

El grupo Identidad y Democracia, el grupo de extrema derecha que reúne a partidos como el AfD alemán o a la formación de la francesa Marine Le Pen el RN, no ha escogido a ningún 'spitzenkandidat'. Sin embargo, sí decidieron enviar a un portavoz a defender sus ideas en el único debate celebrado hasta ahora por los partidos políticos europeos: el danés Anders Vistisen (1987), que en 2014 se convirtió, con 26 años, en el eurodiputado más joven en obtener un escaño en el Parlamento Europeo. Durante el debate celebrado en Maastricht, sus críticas al resto de partidos por "explotar" la guerra en Ucrania como "camuflaje" para cambiar los tratados y abolir el derecho de veto le valió una dura reprimenda del resto.

Alianza Libre Europea: Maylis Roßberg

La alemana Maylis Roßberg (2000), de la minoría danesa en Alemania, es la apuesta de la Alianza Libre Europea y que defiende crear una "Europa de los pueblos". Es, con 24 años, la más joven de todos los 'spitzenkandidat', una nominación que comparte con el catalán Raül Romeva. Fue Roßberg la elegida para defender las ideas de la coalición en el debate celebrado en Maastricht.

Mario Draghi (¿la sorpresa?)

El italiano Mario Draghi (1947), expresidente del Banco Central Europeo, exprimer ministro de Italia y sin carnet político, no es 'spitzenkandidat' por ninguna de las formaciones políticas que se enfrentarán el próximo 9 de junio pero su nombre ha resurgido con fuerza como posible candidato a alguno de los altos cargos que se repartirán tras las elecciones. Más de un millar de personas, por ejemplo, ha firmado un manifiesto en Italia pidiendo que sea el próximo presidente del Ejecutivo comunitario. Actualmente, es el responsable de elaborar, por mandato de Von der Leyen, un informe sobre competitividad que presentará este verano

