Redondela humanizará los viales del barrio de Japón en Chapela

El gobierno local de Redondela ha formalizado el contrato para el inicio en las próximas semanas de las obras de humanización de los caminos de Parada, Leitón y Pomba, en la zona conocida como barrio de Japón en la parroquia de Chapela. Los trabajos se financiarán con cargo al Plan Concellos de la Diputación y, según la alcaldesa, Digna Rivas, “permitirán a total transformación dunha das principais vías de acceso ao municipio, pois o barrio de Japón sempre foi a entrada a Chapela dende Vigo”.

El proyecto responde a la demanda de los residentes desde hace 30 años “para solucionar o estado de deterioro e abandono no que se atopa a zona e cumprir co que os veciños de Chapela merécense e necesitan”, apunta Rivas.

El proyecto supone la transformación de los tres viales y el importe total de las obras asciende a más de 200.000 euros. El plazo de ejecición es de dos meses y las ejecutarán las empresas Construcións Vale en el caso de la remodelación de los caminos de Parada y Pomba, y la constructora Oresa para el camino de Leitón.

“Este goberno cumpre coas necesidades das parroquias, olvidadas dende fai anos, deixando de priorizar exclusivamete o centro da Vila. As obras que se van a executar no barrio de Japón súmanse as moitísimas actuacións que puxemos en marcha en Chapela. Entre elas, a remodelación do Campito, a mellora e humanización de Cidadelle ou a remodelación da Alameda”, concluye Rivas.