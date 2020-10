La Xunta veta los purificadores de aire para las aulas en los centros educativos

La compra de purificadores de aire con filtros HEPA para las aulas centra las gestiones de numerosas asociaciones de padres y claustros de profesores de la provincia desde que el colegio Xosé Neira Vilas de Peitieiros abrió la veda hace dos semanas con cargo al bolsillo de padres y profesores. La Consellería de Educación no contempla por el momento dotar a los centros públicos de estos sistemas que permiten mantener las ventanas cerradas más tiempo para combatir el frío y que, según el Ministerio de Sanidad y el CSIC, reducen considerablemente el riesgo de contagio en espacios cerrados. Y parece que el departamento de la Xunta tampoco los va a permitir, al menos en algunas escuelas e institutos del Val Miñor y del Baixo Miño. El IES Auga da Laxe de Gondomar y el IES A Sangriña de A Guarda recibieron ayer sendas comunicaciones del Servizo de Inspección Educativa que desaconseja su uso.

"En canto á posible compra e instalación de filtros de aire para as aulas, e a menos que se reciban novas instrucións de Sanidade ao respecto, NON se deben instalar. A autoridad sanitaria nestes momentos considera que pode resultar contraproducente e recomenda a ventilación como medio más efectivo para previr o Covid-19", indicaba el comunicado oficial recibido ayer en los mencionados centros. Los dos habían iniciado gestiones para adquirir los aparatos pero no habían realizado consulta alguna al departamento autonómico, según confirmaron ayer fuentes de ambos.

No ha llegado, en cambio, ninguna indicación oficial por el momento al CEP Neira Vilas de Peitieiros, donde los purificadores llevan quince días funcionando, según confirman desde el centro en el que familias y docentes reunieron 5.100 euros en tan solo 8 días para comprar 17 aparatos, para todas las clases y para el comedor.

Otro colegio próximo, también en el municipio de Gondomar, el CEIP Souto-Donas, pretendía igualmente instalar un purificador con filtro HEPA en cada una de sus aulas, aunque con cargo a los fondos económicos del centro. El claustro lo aprobó y la dirección había encargado ya un total de 12 aparatos. Así se lo comunicó a las familias a través de la plataforma Abalar. Los padres recibieron otro mensaje por la misma vía pocos días más tarde, en el que la dirección explicaba que debía solicitar autorización a la Xefatura Territorial de Educación para para colocarlos. Una semana después, la respuesta no ha llegado y una veintena de padres de alumnos se quejan de la "intromisión" de la consellería en la gestión de los fondos propios del centro.

Las familias manifiestan su "impotencia" al no poder reunirse para emprender medidas de protesta debido a las restricciones del Covid ante lo que consideran una "irresponsabilidad" por parte de la Xunta.

La Consellería, por su parte, insiste en que las medidas de ventilación en las aulas son las recogidas en los protocolos sanitarios y que ha trasladado la preocupación de las familias al respecto al Comité Educativo de la Xunta, que ha encargado informes técnicos al respecto.