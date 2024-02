Excelente resultado con un cuestionado plan

Llegaba el Celta a El Sadar con la pesada carga de sufrir tres derrotas seguidas en casa en ocho días y con Rafa Benítez en la picota, y después de exhibir una gran efectividad en ataque y un alto rendimiento defensivo en la capital pamplonica el conjunto celeste regresa a casa con tres puntos que le sitúan a esa misma distancia del descenso y con el técnico madrileño un poco menos presionado para preparar el partido del domingo que viene en Getafe (14 horas). En dos minutos mágicos, Larsen y De la Torre dejaron sentenciado el partido en la primera mitad para que Douvikas cerrase el triunfo más holgado de la temporada y el segundo a domicilio tras el de septiembre pasado en Almería.

Apostó Benítez por un sistema ultradefensivo y con mucho músculo para intentar frenar a un Osasuna que se venía mostrando muy fuerte en su campo y que en la primera vuelta se había llevado una cómoda victoria de Balaídos (0-2). El Celta se presentó con una defensa de cinco, con Tapia, Núñez y Carlos Domínguez como centrales y Manquillo y Ristic por los costados. El madrileño debutaba con la celeste. Una línea de cuatro en el centro del campo, con Mingueza, Jailson, Beltrán y Luca de la Torre. Y solo una referencia en punta, Larsen. Después de presentarse con tres delanteros ante el Girona, Benítez apostaba por un once con mucho defensa y solo dos piezas de carácter ofensivo. La alineación celeste generó muchas críticas en las redes sociales hacia un Benítez que venía de ser cuestionado por buena parte de la afición. Con ese plan, Osasuna capitalizó la posesión de la pelota (70 por ciento) y buscó hacer daño a balón parado, sobre todo en los saques de esquina (9 lanzó en todo el partido).

Larsen y De la Torre

El equipo navarro pudo adelantarse en el marcador al inicio en una ocasión de Raúl García que Tapia y Carlos Domínguez se encargaron de sacar el balón a córner y tras un falló de Núñez en una salida de balón que Budimir obligó a Guaita a realizar un gran despeje. En el minuto 14, el Celta hizo su primera aparición en ataque con un disparo flojo de Ristic. Fue el aviso a un minuto mágico que protagonizarían Luca de la Torre y Larsen. En la primera, el noruego recibe un pase del californiano y busca el palo largo desde la frontal. Era el octavo tanto de Larsen en esta Liga. Un minuto después, el Celta sorprendía al rival con otra contra perfecta: esta vez Larsen sirve a De la Torre para que el estadounidense se estrene como goleador céltico en LaLiga. Los dos brillaron ayer para que el Celta sumase su cuarta victoria de la temporada y sin que Iago Aspas jugase un solo minuto.

Estreno de Manquillo

Un remate de cabeza de Catena y una media volea de Raúl García fueron las otras ocasiones que Osasuna tuvo para recortar distancias antes del descanso. El Celta no había pasado muchos apuros en defensa, a pesar de no ganar muchos duelos aéreos, aunque sí segundas jugadas a un rival muy físico. La apuesta de Benítez había funcionado a la perfección, en la que Javier Manquillo se estrenaba como céltico y el lateral madrileño fue mejorando a medida que crecía el partido. Oficio y rigor defensivo de Manquillo que permite al técnico céltico situar a Mingueza en zonas más avanzadas del campo donde su visión de juego resulta más letal.

Debut de Tadeo Allende

Tras el descanso, Osasuna no encontró la portería de Guaita y así los disparos de Pablo Ibáñez, Raúl García y Budimir se marcharon excesivamente altos. Con las líneas muy juntas, el Celta apenas dejaba resquicios al rival, que buscaba el gol que le permitiese entrar en la pelea por los puntos en juego. Pero la implicación de los célticos en el trabajo de contención les permitió llegar sin castigo a la recta final, en la que podían decidir los cambios. Benítez dio entrada a Douvikas por Larsen, después a Tadeo Allende (el argentino también debutaba con la celeste) por Manquillo y finalmente a Manu Sánchez por De la Torre. Y el Celta siguió buscando otra contra que dejase sentenciado el partido. Ristic intentó sorprender a Herrera con un lanzamiento cruzado. El tercer tanto se fabricó en otro buen pase de Beltrán (otra de las novedades en el once) para Jailson. Jailson dejó correr la pelota mientras calculaba el pase casi con el tobillo que Douvikas esperaba por la espalda del defensor. El griego no falló en la definición y anotó su cuarto gol en LaLiga y el décimo como céltico para que el Celta se llevase una nueva victoria de El Sadar diez años después de la conseguida con un doblete de Nolito. Tres goles en cinco disparos a puerta.

Buen ejemplo para Getafe

Con estos tres valiosos e inesperados puntos, el Celta alcanza en la tabla al Mallorca, ambos con 20 puntos y ahora se sitúa a tres de los puestos de descenso. Nunca antes en esta temporada, el equipo de Benítez había estado más alejado de la zona de peligro. Además, el plan ultraconservador del técnico madrileño en El Sadar podría servir para buscar los tres puntos en la visita del próximo domingo a Getafe, otro rival de fútbol muy físico y que también sabe explotar las jugadas a balón parado.