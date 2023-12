Habló Unai Núñez con voz cansada, no solo por el partido sino por la forma de perder. El futbolista vasco, que jugó en un costado diferente cada uno de los tiempos, explicó tras el partido que “lo hemos hecho muy mal en el primer tiempo y bien en el segundo...pero la verdad es que no nos da. Cambiamos, pero no fue suficiente”.

El defensa insistió en que el comportamiento del equipo no puede ser tan diferente de un tiempo a otro y que un lastre como el que tenían cuando llegaron al descanso era difícil de levantar: “Es muy difícil solucionar las cosas cuando se ponen así. Estuvimos muy mal y con esa desventaja se hace complicado. Es verdad que el equipo fue otro, reaccionamos, tuvimos la oportunidad incluso de empatar pero no fue suficiente”. Entre la decepción y la esperanza El jugador tiene claro lo que debe pasar de aquí al final de temporada desde el punto de vista del Celta: “Todo pasa por ser el equipo de la segunda parte, ese es el camino que debemos seguir a partir de este momento”. Lesión de Starfelt El partido deja para el Celta la mala noticia de la lesión de Starfelt que en el tramo final de la primera parte se cayó al suelo y pidió el cambio tras una lesión que tiene todo el aspecto de ser un problema muscular en la zona de los isquisos. A falta de pruebas que se le realizarán en breve lo normal es que el defensa sueco esté varias semanas de baja y que se pierda los primeros partidos del Celta después del parón de dos semanas que sufre ahora la Liga debido a las vacaciones de Navidad. De este modo, el Celta tendrá a la mitad de sus centrales a disposición de Benítez en el siguiente choque y solo podría alinear a Unai y a Carlos Domínguez.