La racha de once partidos consecutivos sin ganar que el Celta ha encadenado desde comienzos del mes de septiembre no impide a Rafa Benítez mantener el optimismo. El técnico celeste mira al partido de esta noche en Vallecas frente al Rayo más como una oportunidad que como un problema, a pesar de que otro mal resultado agrandaría de forma considerable la brecha con los rivales que le preceden en la tabla. “Mantengo el discurso de la maratón porque es el que nos interesa. El equipo sigue trabajando bien y va a cambiar de dinámica en cuanto tengamos esa primera victoria. No me preocupa lo que hacen los de alrededor. Tenemos que mirar lo que hacemos nosotros y no preocuparnos mucho de lo que pasa alrededor”, ha señalado en la rueda de prensa previa al choque.

El preparador madrileño ha asegurado que se encuentra personalmente y profesionalmente “bien”, pese a que los resultados no han hecho justicia al juego de su equipo, que estaría en una situación mucho más cómoda, si hubiese sumado solo la mitad de los puntos que merecía. “Los resultados me duelen tanto como a cualquiera. Estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza, hablando con mis ayudantes para encontrar esa tecla que tenemos que tocar. Hay unos cuantos partidos en los que hemos merecido más y los aficionados son pacientes porque lo han percibido. De haber sumado la mitad de los puntos que merecíamos, estaríamos en una situación buena”, ha dicho. Vallecas, casi una final Benítez ha negado que su equipo sufra “ansiedad”, a pesar de las dificultades en el último partido para imponer su superioridad numérica al Cádiz. “Contra el Cádiz hicimos 26 remates y esto significa que el equipo insiste hasta el final, aunque la circulación de balón no fue todo la rápida que debía haber sido. Hacer 26 tiros y no ganar no es normal. Los jugadores están dándolo todo. Luego tenemos que acertar en la toma decisiones, pero muchas veces eso te lo marca el rival”, ha precisado el técnico, que sí ha reconocido que “otra cosa es que en los últimos minutos, cuando estás atacando y atacando, el equipo se atasque porque no llega y se dice que tiene que encontrar otra manera, buscar otro camino”. Pero el preparador céltico sigue viendo el vaso medio lleno: “Me gustaría quedarme con que el equipo sigue generando. Si no generas, te pones nervioso y sí que te puede la ansiedad, pero es que tú llegas hasta el final rematando. Es cuestión de que entre el balón para que te dé confianza”. Confirma la baja por lesión de Carlos Domínguez De cara al partido de esta noche en Vallecas, Benítez ha confirmado la baja por lesión de Carlos Domínguez y la titularidad en el centro de la defensa de Carl Starfelt y Unai Núñez, pese al cansancio que ambos arrastran por el partido de Copa del pasado jueves Sestao. “Tenemos que ver el cansancio que pueden tener unos y otros cómo lo manejamos, pero Carlos no está disponible y lo normal es que estén ellos, junto a Javi (Rodríguez), que está entrenando con nosotros, como alternativa”, ha comentado. El preparador madrileño espera un rival que “tiene intensidad y llega”, pero al que “también les está costando mantener los resultados porque encaja goles”. “Si somo sólidos en defensa y aprovechamos esa alegría que ellos tienen en ataque, a ver si nos ayuda”, ha señalado Benítez que ha considerado “un peligro” fajarse en un intercambio de golpes con el Rayo: “No tenemos necesidad de jugar a la lotería de ida y vuelta, si somos sólidos en defensa y seguimos llegando”. Rafa Benítez no ha confirmado si dará la titularidad a Tasos Douvikas tras el doblete firmado en la Copa por el delantero griego, pero ha vuelto a elogiar su trabajo, y también el de Larsen y Iago Aspas y ha reconocido que se enfrenta el difícil dilema de descartar a uno de ellos porque “es difícil acoplar a los tres y mantener el equilibrio”.