El Real Madrid se presenta en Vigo como líder imbatido después de ganar en sus dos compromisos fuera del Bernabéu, donde se ultiman las obras de su reforma. “Es un partido especial e importante para ellos. Vamos con la ilusión de seguir con la buena racha. El equipo está bien”. sostiene el técnico italiano en una rueda de prensa en la que descartó la llegada de Mbappé en este mercado de fichajes.

Ancelotti aseguró que “al cien por cien” su plantilla está cerrada y solamente se podrá producir alguna salida, descartando así el fichaje de Kylian Mbappé. “Lo descarto al cien por cien”, respondió ‘Carletto’ cuando fue preguntado por alguna incorporación en la última semana de mercado.

En el capítulo de salidas, Ancelotti no se mostró preocupado con los numerosos fichajes que se están realizando desde Arabia Saudí, aunque sí pidió que se regule el aspecto económico. Su mercado cerrará más tarde y existe el riesgo de perder un futbolista en septiembre. “Creo que la plantilla está cerrada y todos los jugadores están focalizados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea, no lo sé, pero no tengo miedo de esto”, dijo.

El técnico italiano cumple hoy en Balaídos el partido número 120 con el Real Madrid en la segunda etapa en el club blanco: “Es un éxito y creo que lo estamos haciendo bien. Veo una plantilla motivada, con ilusión y creo que lo estamos haciendo bien”.

En este curso, ‘Carletto’ apenas cuenta con Luka Modric en el once. “Luka ya ha elegido lo que quiere hacer el próximo año. Es una situación inusual para él, no está contento, pero está muy bien. Va a aportar. Para todo el mundo es una situación particular”, señaló.

Y el técnico del Real Madrid subraya la irrupción de Jude Bellingham: “En el Dortmund ya ha mostrado una posición muy vertical. La adaptación ha sido muy buena porque él es muy inteligente”.

La irrupción del inglés en el once ha obligado a Ancelotti a modificar el ataque blanco, con Rodrygo y Vinicius como pareja. “Rodrygo no tiene problema porque ya estaba acostumbrado a jugar de delantero y Vinicius se está adaptando bien. No lo estoy forzando a jugar por dentro. Él tiene la inteligencia para saber dónde jugar. Jugar más por dentro le da más posibilidades de hacer gol. Tiene que aprender a moverse en el centro”, añadió el técnico del Real Madrid.