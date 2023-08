La temporada más ilusionante, la del Centenario, empieza con una gran decepción para una familia celeste que se ve ante un sinsentido: separarse de sus hijas menores en Balaídos. El Celta reubicó a los padres en Marcador mientras que las gemelas, que cumplen cuatro años el domingo, se quedan en Río. "Con la apertura de Marcador Bajo nos obligaron a renovar en esa grada, a pesar de que en taquilla les comenté que ellas eran 'miudiñas' (menores de cinco años con abono gratuito) y parece ser que no podían estar allí", relata el vigués Javier Ulloa, que critica la incomprensible situación de dejar solas a dos niñas tan pequeñas.

Este aficionado ha procurado la reunificación familiar por todos los cauces que le han indicado: en taquilla, vía correo electrónico y a través de las redes sociales, pero, por ahora, sus gestiones han resultado en vano.

Hola @RCCelta @mmourino tenemos un problema. Mis gemelas están dadas de alta en Río y nos han movido a Marcador bajo sin ellas. El 13 cumplen 4 años. No nos reubican en marcador alto ni en gol en taquilla y tampoco nos dan más solución ¿entramos con ellas sin entrada en MB o que? — Javier Ulloa (@Javi_Ulloa) July 29, 2023

"Nos dijeron que nos llamarían para cambiarnos de grada antes del primer partido, pero como no teníamos respuesta, me volví a pasar antes del amistoso contra el Olympique Lyonnais". En ese nuevo intento le comunicaron que Marcador Alto estaba lleno y que hasta septiembre no podrían modificar sus asientos, y siempre y cuando otros abonados solicitasen algún cambio. Sin posibilidades en esa grada, Ulloa lo intentó con la de Gol, con idéntico resultado: no existía posibilidad de reubicación. Y es que el Celta ha cerrado con "overbooking" su campaña de abonados para esta temporada, con más de 20.000 socios.

"La opción que me dieron en taquilla es que compre entradas para los cuatro. Eso supone dejarse un dineral, siendo socio y además accionista", critica amargamente.

Ante el sinsentido de que el club separe de sus padres a dos menores, que cumplen cuatro años este domingo, Ulloa lo volvió a intentar vía Twitter y por correo electrónico electrónico, pero la respuesta siguió siendo la misma: "En este momento no podemos garantizarle este cambio ya que tenemos el aforo limitado [...] Mientras tanto han sido enviados los carnés para Marcador Bajo, por lo que si antes del primer partido no lo solucionamos, tendrán que utilizar esos pero los 'Miudiños' no podrán ir", respondió el club.

Pues nada, el @RCCelta haciendo afición. Esperan a que se llene todo y después de lavan las manos. Ni el día del cumpleaños pueden disfrutar de un partido las peques. Era tan fácil como cambiarnos a gol o darnos 4 invitaciones a otra grada mismamente y van a dejarlas sin ir 🤬 pic.twitter.com/cLKLyQIUxO — Javier Ulloa (@Javi_Ulloa) August 4, 2023

Por ahora, y a seis días de que el Celta inicie la temporada en Balaídos contra el Osasuna, las gemelas continúan solas con sus abonos en Río Bajo, grada en la que la familia pudo animar al equipo durante la temporada pasada.

"No nos reubican y el primer partido, que coincide con sus cumpleaños, las niñas se lo pierden sí o sí", se queja con amargura este aficionado. "Era tan fácil como cambiarnos a Gol o darnos cuatro invitaciones a otra grada. Pero van a dejarlas sin ir toda la temporada. Haciendo afición", reprende duramente Ulloa.