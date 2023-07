El Celta dejó buen sabor de boca en su puesta de largo en Balaídos. Gustó el conjunto de Benítez en su triunfo frente al talentoso Olympique Lyonnais de Laurent Blanc en otro partido en el que asomó el gen competitivo el preparador madrileño. Mostró de nuevo el conjunto celeste orden táctico y disciplina para defenderse con rigor y se llevó el partido gracias a un gol de Carles Pérez en una de sus aproximaciones claras a la portería de Anthony Lopes. Tuvo el cuadro celeste disciplina para sacudirse de encima el dominio al que lo sometió el rival en la primera media hora de juego, recursos para salir indemne al talento de su colección de buenos atacantes, ambición para buscar su oportunidad y eficiencia para convertirla en el gol que le dio la victoria.

Arrancó Benítez con un once bastante parecido al que opuso la pasada semana al Benfica, con la salvedad de la presencia de Cervi como lateral izquierdo y las novedades de Mingueza y Bamba (a pie natural) en el flanco derecho y Aspas y Larsen en punta. Llamó la atención la presencia de Hugo Sotelo y Carlos Domínguez, dos futbolistas que Benítez estaba evaluando y que apuntan a tener mayor protagonismo del que se sospechaba, especialmente el joven mediocentro, todavía con contrato con el filial, que firmó momentos brillantes y volvió a dar argumentos al técnico para que lo tenga en cuenta. Sotelo dio precisamente el primer aviso al poco de echar a rodar el balón tras un buen servicio de Aspas, pero no precisó bien el remate y el balón se perdió por la línea de fondo.

Fue fue sin embargo el conjunto de Laurent Blanc el que llevó la iniciativa y dominó la pelota. También el que generó mayor peligro durante la primera media hora de juego gracias a la calidad de su trío ofensivo, en especial de Alesandre Lacazette. La estrella del OL aprovechó una indecisión de Carlos Domínguez para robar la pelota y descerrajar un tiro emponzoñado que Iván Villar desvió con una magnífica parada. Unos minutos después, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Lacazette puso de nuevo a prueba los reflejos del cangués con un testarazo desde el punto de penalti que de nuevo Villar solventó con otra eficiente intervención.

Fue lo más cerca que el conjunto galo estuvo del gol. El gobierno de la pelota que tuvo hasta los minutos finales del primer tiempo volvió a toparse con un Celta ordenado, disciplinado y riguroso en defensa, que no concedió mucho más. No se descompuso el cuadro de Benítez, bien plantado a media altura del campo y eficiente en la recuperación cuando perdía la pelota más allá de la divisoria. Poco a poco, tímidamente al principio y con más desparpajo con el paso de los minutos, fue ganando metros el Celta para poner en aprietos al rival. Atacando desde la derecha, Aspas fue el primero en poner a prueba los reflejos del guardameta el OL con un disparo demasiado centrado que Lopes repelió con una buena estirada. El moañés se asoció no mucho después con Larsen para ponerle un balón en la frontal que el noruego golpeó con veneno, raso y ajustado al palo, y el portero galo tocó lo justo para evitar el gol.

Tras el intermedio el Celta se destató. Benítez cambió a Carles Pérez por Luca, puso a Bamba en banda izquierda, y durante algunos minutos el Celta se hizo dueño y señor del partido. La entrada del extremo catalán fue un soplo de vida para los celestes. Carles voló por su banda, se asoció con inteligencia y consiguió más de una vez recortar hacia adentro para buscar el gol con su pierna izquierda. Así puso a prueba los reflejos de Lopes, que de nuevo salvó a su equipo con un paradón. A la hora de juego, Benítez dio descanso a Aspas y a Bamba, pero el Celta ya no bajó el pistón y acabó encontrando la jugada ganadora con casi media hora de partido todavía por delante. La acción partió de las botas de Fran Beltrán. El de Seseña elevó un balón para la defensa sobre la carrera de Larsen obligando a salir a Lopes, que no midió bien la carrera. Su mal despeje le cayó a Carles Pérez que, serenamente, tras estudiar la situación de los defensas, introdujo el balón en el fondo de la red con un remate plácido.

El gol celeste escoció al OL, que reclamó de nuevo la iniciativa tras un carrusel de cambios en ambos bandos que convirtió el tramo final del encuentro en un batiburrillo. Tuvo Gabri Veiga, aclamado por el público, sus primeros minutos, pero en el ocaso, fueron los jóvenes del Lyon los que más destacaron. Brilló con luz propia Bradley Bartola. El joven extremo galo se sacó en los minutos finales un disparo desde la frontal con marchamo de gol que Iván Villar, de nuevo brillante, se sacó de encima como pudo para apuntalar un trabajado triunfo.