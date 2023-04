Carlo Ancelotti pierde a David Alaba por lesión y Carlos Carvalhal recupera a Carles Pérez para la cita de mañana en el Bernabéu. Alaba, lesionado en el partido frente al Chelsea, estará unas dos semanas de baja tras las pruebas médicas que detectaron una pequeña rotura en el tríceps sural de la pierna derecha. El defensa austriaco causará baja en el partido de mañana, en el que el céltico Carles Pérez regresará a la titularidad tras superar las molestias que le dificultaron su participación ante el Mallorca.

El madridista Alaba tiene afectado un músculo constituido por la unión del gemelo y el sóleo, una zona que ya se lesionó el pasado 9 de enero y que le hizo estar de baja 25 días, perdiéndose siete encuentros.

Dos semanas de ausencia que, sin contratiempos, le permitiría estar disponible para la final de la Copa del Rey contra Osasuna del 6 de mayo y en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City, tres días más tarde.

Dos fechas subrayadas en el calendario de un Real Madrid que, hasta entonces, tendrá cuatro compromisos de Liga: Celta, Girona, Almería y Real Sociedad.

Por su parte, el otro futbolista que salió tocado de Stamford Bridge, el francés Karim Benzema, tras sufrir un golpe en el pie izquierdo, completó el entrenamiento del miércoles para preparar el encuentro ante el Celta. Una sesión en la que la otra ausencia fue el francés Ferland Mendy, con una rotura muscular que sufrió el pasado 19 de marzo.

Carles Pérez, por su parte, completó el entrenamiento de ayer en Afouteza con sus compañeros y estará a disposición de Carvalhal para el Bernabéu. El extremo catalán, uno de los fijos en el once celeste, no pudo jugar de inicio ante el Mallorca por unas molestias musculares en el gemelo. Una lesión que ha superado, por lo que apunta a que recuperará la titularidad en el Bernabéu, donde Carvalhal podría devolver al once a Kevin por la sanción de Mallo y la lesión de Mingueza.

Mateu Lahoz

El partido de mañana entre el Real Madrid y el Celta (Bernabéu, 21 horas, Dazn) será arbitrado por el valenciano Mateu Lahoz, que vuelve a encontrarse con los célticos tras el duelo en el campo del Cádiz. Jaime Latre será el encargado del VAR por cuarta vez ante los célticos en lo que va de curso.