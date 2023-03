La cantera reconquista la portería

La sucesión de lesiones sufrida por Rubén Blanco, sumada a la falta de convencimiento de Eduardo Coudet, propició hace un par de temporadas un cambio de rumbo en la portería del Celta, que interrumpió abruptamente su apuesta de años por la cantera. Llegaron Dituro y Marchesín y Rubén e Iván Villar pasaron a un segundo plano o tuvieron que salir cedidos en busca de minutos, sin que el rendimiento de los guardametas fichados para dar un salto de calidad a la portería mejorase sustancialmente el de los de casa. La grave lesión sufrida por Agustín Marchesín, que estará 8 meses de baja, ha cambiado de nuevo las tornas. Con el argentino fuera de escena, la cantera ha reconquistado la portería.

El principal responsable de este inesperado giro ha sido Iván Villar. El joven portero de Aldán ha despejado sin el menor atisbo de duda que está sobradamente capacitado para asumir la responsabilidad de un puesto clave que, a menudo, ha estado bajo sospecha. Villar ha salvado por primera vez esta temporada puntos para el equipo con muy notables actuaciones y perfila como valor seguro para el Celta en los próximos años. El cangués contabiliza 355 minutos imbatido y está a solo media hora de pulverizar el récord de imbatibilidad de Rubén Blanco y José Manuel Pinto (385 minutos). Su peso en la gran mejoría defensiva experimentada en las últimas jornadas por el Celta es incuestionable.

Tras sus fallidas cesiones al Levante y el Leganés y mucho tiempo a la sombra de Rubén, Villar se ha revelado como el portero que el Celta necesitaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en su carrera, el de Aldán es el primero en el orden de preferencias del técnico. Y lo que es más importante: el Celta ya no se plantea fichar portero el próximo verano. El club está “muy contento” con el rendimiento que está ofreciendo el joven cangués y mantiene su fe en Rubén Blanco, cedido esta temporada al Olympique de Marsella. Aunque no es titular con el conjunto que dirige Igor Tudor, en la Calle del Príncipe consideran que la cesión a un equipo europeo de primer nivel ha permitido al mosense evolucionar en su juego en un momento de cierto estancamiento y vivir una experiencia personal que le permitirá crecer como futbolista, pese a no gozar de la titularidad con el conjunto francés.

Con Iván en plena forma, el club se propone recuperar a Rubén para el próximo curso y que ambos compitan de nuevo por la titularidad, aunque esta vez en igualdad de condiciones. El tercero en discordia será Marchesín, al que resta otro año de contrato, pero el argentino estará de baja hasta bien entrada la temporada, y tendrá que aguardar su oportunidad. Una de las cuestiones que el Celta debe abordar en los próximos meses es la renovación de Iván Villar, cuyo contrato expira en junio de 2024. El club no ha movido ficha, pero siempre ha tenido confianza en las posibilidades del guardameta y el excelente rendimiento en las últimas semanas han reforzado su convencimiento de que puede ser una pieza muy importante del equipo. Se cuenta con él para los próximos años.

El contrato de Rubén Blanco es de larga duración. Antes de formalizar su cesión al Olympique, el Celta renovó al mosense hasta 2027 con la idea de que retornase a final de temporada. Desde su recordado debut en Pucela con solo 17 años, el club ha pensado en Rubén como su portero de futuro, pero las constantes lesiones sufridas en los siguientes años han frenado una carrera que se prometía meteórica y que el jugador, que no ha vuelto a sufrir problemas físicos de importancia, ha reactivado con buenas actuaciones en Marsella cuando la ha tocado jugar.