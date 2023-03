El dúo incombustible

Joseph Aidoo y Unai Núñez se han convertido en una de las parejas de centrales más fiables y reconocibles de LaLiga. El rocoso defensa ghanés ha encontrado en el espigado zaguero vasco un complemento ideal y el Celta disfruta de esa sociedad, cuyo rendimiento y complicidad han crecido exponencialmente con el paso de los partidos. Les costó un tiempo amoldarse el uno al otro, pero la llegada de Carlos Carvalhal a la dirección del equipo ha disparado su rendimiento en poco tiempo.

Son centrales cortados por muy distinto patrón y quizá por ello se complementan tan bien. Aidoo es una bestia. Rápido y fiable en la marca, el internacional ghanés domina el achique y entiende como nadie el repliegue, tanto si el error es propio como ajeno, ya para cortar el paso al rival, ya para robarle con limpieza la pelota. Aidoo es un defensor intuitivo e inteligente, adivina las intenciones del contrario y es capaz de anticiparse a sus planes con una eficacia y limpieza asombrosas, incluso en el área, sin cometer errores fatales.

Unai es más fino de hechuras. Sus 186 centímetros de estatura le convierten en un especialista en el juego por alto, que domina con imponente naturalidad. El de Portugalete es especialmente eficiente en los centros laterales, una faceta en la que el Celta era frágil y que él ha corregido con gran eficiencia. Unai es también un recuperador formidable, el mejor del campeonato, de hecho, con 48 balones interceptados en lo que va de curso. Otro de sus puntos fuertes es la anticipación, aunque es más un taponador que un marcador férreo. En el área mantiene el orden y es disciplinado en los marcajes.

Con la pelota ambos son defensas inteligentes, aseados, aunque no grandes conductores. Evitan asumir riesgos innecesarios en zonas comprometidas, con lo que no les duele en prendas sacudirse el balón de encima si es necesario. Pero en general no desentonan cuando tienen que sacar la pelota jugada desde el área propia. Su importancia en el juego con balón es indiscutible: Unai es el jugador celeste que más pases ha dado este curso (1.213) y Aidoo el tercero (1.160) superado tan solo por Fran Beltrán. Los dos centrales son, por tanto, claves para el Celta a la hora de armar la jugada desde la propia cancha.

Unai y Aidoo comparten la pulcritud en el juego. Son centrales contundentes, pero no duros. Rara vez miden mal los tiempos cuando no queda otro remedio que hacer falta. Un dato revelador: nunca han recibido una tarjeta roja ni han sido expulsados con doble amonestación en LaLiga, el ghanés tras casi cuatro temporadas como celeste (8.562 minutos en 113 partidos) y el vizcaíno después de 121 compromisos ligueros (10.281 minutos) en cinco temporadas con el Athletic y una con el Celta. Una única expulsión, con doble amarilla, salpica sus respectivas carreras, la de Aidoo con el Genk en la temporada previa a firmar por el Celta; Unai la recibió en el UEFA Europa League, en el curso 2017-18 con el Athletic.

Aidoo y Unai son los dos futbolistas del Celta con más minutos sobre el verde esta temporada, junto a Iago Aspas y Javi Galán. El escalafón lo lidera el ghanés, con 2.114 minutos sobre el verde, seguido del pacense (2.080), el moañés (2019) y el vizcaíno (1.980).

El del Genk firmó en la última jornada ante Osasuna su quincuagésima titularidad consecutiva. Aidoo ha iniciado todos los partidos sin perderse uno solo desde la decimotercera jornada de la pasada temporada, en la visita del Barcelona (4.447 minutos). Solo tres de estos 50 partidos no ha jugado completos, dos el pasado curso (79 minutos frente al Villarreal en Balaídos en la jornada 13 y 65 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en la jornada 22) y uno esta temporada, cuando fue sustituido en el minuto 74 de partido durante la reciente visita del Valladolid a Balaídos. Hasta ese momento había disputado 22 encuentros de Liga completos.

Tras jugar muy poco con el Athletic el pasado curso, el protagonismo de Unai en la vida competitiva del Celta es también incuestionable. El zaguero vasco ha disputado completos 22 de los 24 compromisos ligueros disputados por el cuadro celeste. Solo se ha perdido la visita al Nuevo Zorrilla, por rotaciones, y el pasado duelo contra el Atlético de Madrid, por acumulación de cinco tarjetas. El Celta perdió ambos encuentros.

Aidoo ha sumado esta temporada además a la causa goles, concretamente dos, uno al Getafe y otro al Betis que han sido claves para que el Celta puntuase. Frente a los azulones estableció en el último minuto el empate en un partido que casi se daba ya por perdido y contra los verdiblancos anotó, también de cabeza, un gol que resultó determinante para el colorido triunfo firmado en el Benito Villamarín (3-4).

Unai Núñez se ha incorporado ocasionalmente al ataque en busca del gol y lo ha rondado en un par de ocasiones, por ahora sin éxito. Las buenas prestaciones del vizcaíno en el juego aéreo lo convierten, no obstante, en una baza muy aprovechable en las acciones de estrategia ofensiva.