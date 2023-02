Joseph Aidoo, referente defensivo del Celta en las últimas temporadas, habló del momento del equipo y de su juego en una reciente entrevista con LaLiga. El internacional ghanés se define como “un defensor duro”, pero limpio porque su intención siempre es “ir al balón” y ello permite “que no me saquen tantas tarjetas”. En tres temporadas y media en el Celta, Aidoo ha recibido 11 amarillas, nunca ha sido expulsado y no se ha perdido un solo encuentro por acumulación de amonestaciones.

La velocidad es otra de sus características: “Ser rápido es un plus para un defensor, es una ventaja que me ayuda a mí y a mis compañeros porque me permite ganar balones”. Aidoo se considera también un defensa con capacidad de ataque, pese a llevar un único gol con el Celta. “En mi primera temporada le di tres o cuatro veces al palo y llevaba tiempo esperando marcar”, indica. El zaguero explica en sus primeros años el no conocer el idioma dificultó su adaptación. “Ahora entiendo más, me puedo comunicar en el campo y entiendo a mis compañeros. Fue difícil cuando llegué porque no entendía absolutamente nada. Ahora, con la ayuda de internet y mis amigos estoy mucho mejor”, revela. En su encuentro con LaLiga, Aidoo pide calma a la hora de analizar las situación del Celta. “En la primera vuelta lo pudimos hacer un poco mejor. Tuvimos un poco de mala suerte al principio con los goles encajados, pero la vida sigue y todos tenemos mentalidad positiva para acabar en una buena posición. No podemos estar nerviosos”, subraya el zaguero, que elogia el trabajo de Carlos Carvalhal, del que dice “es como un padre por su manera de comunicar y explicar las cosas”.