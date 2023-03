La sostenida escalada de Carvalhal

Carlos Carvalhal ha cambiado la cara al Celta, que tras once partidos bajo la dirección del técnico luso, ha subsanado buena parte de los errores que lo mantenían aprisionado en los puestos bajos de la tabla y mira decididamente hacia arriba. La mejoría del conjunto celeste ha sido especialmente notable desde la reanudación de LaLiga tras el Mundial de Qatar. El equipo vigués es, en concreto, el sexto mejor del torneo doméstico desde la reanudación de la competición. En las nueve jornadas que se han disputado desde entonces, los celestes han logrado sumar 15 puntos: 4 triunfos (Elche, Athletic, Betis y Valladolid), tres empates (Sevilla, Villarreal y Real Sociedad) y dos derrotas (Mallorca y Atlético de Madrid) que lo situarían en puestos europeos en este complicado segmento del calendario. Mejoran apenas sus números el Betis (16 puntos), la Real Sociedad y el Real Madrid (17), el Atlético de Madrid (18) y el Barcelona, líder destacado de LaLiga (22). Los 15 puntos obtenidos en estos últimos nueve compromisos ligueros no hacen justicia al convincente fútbol desplegado por el conjunto celeste, que a menudo no ha sido capaz de traducir en goles y, por ende, en victorias, la superioridad que ha mostrado sobre el césped.

El Celta fulmina al Valladolid en un partido redondo A Carvalhal le costó algún tiempo que el plantel asimilase su idea de juego, que ha ido evolucionando con el paso de los partidos a medida que el equipo ha ido ganando confianza. Debutó con tan solo un par de entrenamientos a sus espaldas con derrota ante Osasuna en Balaídos con un once que perfectamente habría firmado su predecesor, Eduardo Coudet. En su segundo encuentro, contra el Rayo en Vallecas, el cuadro vigués firmó, ya con un once de autoría propia, un valioso empate sin goles en un campo en el que ningún otro equipo había puntuado hasta la fecha esta temporada. Pero ha sido tras el paréntesis del Mundial, con mes y medio de pretemporada, el punto de inflexión para el gradual despegue del equipo en una apretada lucha por abandonar la zona baja de la tabla en la que estaban implicados un buen número de equipos. Y en este tramo de competición, los celestes han sido los mejores de su Liga, en esta pelea. Solo el Espanyol, que en las últimas jornadas ha encadenado tres triunfos consecutivos, calca los números del Celta. El conjunto perico ha sumado los mismos puntos que los celestes (4 triunfos, 3 empates y 2 derrotas), pero presenta peor diferencial de goles. Tras los de Diego Martínez, se sitúan Girona, el Sevilla y el Cádiz, con 14 puntos. Un mes para asentarse en el sosiego La mejoría del equipo ha sido notoria tanto en sensaciones como en resultados. Bajo mando del preparador luso, el Celta ha detenido la sangría defensiva que disparó su casillero de goles en contra y ha ganado efectividad frente al marco rival más allá de la inspiración de Iago Aspas, que ha encontrado en Gabri Veiga, un chico de 20 años, a su mejor aliado. Carvalhal ha mostrado en este tiempo flexibilidad táctica, generosidad en el reparto de minutos y sagacidad para leer las necesidades del encuentro encontrar soluciones desde el banquillo. El estratega portugués ha empleado a todos los futbolistas en nómina (incluido el joven Swedberg) y mostrado receptividad hacia la cantera dando oportunidades a jóvenes valores de la casa (Pablo Durán y Hugo Sotelo), pero también ha establecido jerarquías hasta lograr un equipo tipo definido que puede sufrir ligeros retoques en función de lesiones, sanciones, el momento de forma o las características del rival. La rotación desde el banquillo también se ha ampliado de forma muy considerable con respecto a su antecesor. A diferencia de Coudet, que rara vez agotaba los cambios, Carvalhal los estira al máximo. Cavalhal afianza el avance del Celta Los grandes beneficiados de la llegada de Carvalhal han sido Óscar Mingueza, actualmente lesionado, y Luca de la Torre. El barcelonés tuvo escaso protagonismo con Coudet, pero enseguida se vio beneficiado del cambio de esquema del técnico, que lo alternó como central diestro en defensa de cinco y como lateral derecho, convirtiéndose en el primero en el orden de preferencias para esta posición por delante de Hugo Mallo y Kevin. De la Torre, que apenas había jugado un puñado de minutos hasta la llegada de Carvalhal, encadena seis titularidades consecutivas y ha desbancado a Cervi en la banda izquierda tras ser empleado en los primeros partidos del luso como revulsivo. Desde su regreso del Mundial, el estadounidense ha multiplicado por diez su participación con el equipo, aportando dos asistencias, además de un gol en la Copa del Rey. Seis puntos más que Osasuna, próximo rival, desde su debut ante los rojillos Carlos Carvalhal debutó con el Celta el pasado 5 de noviembre con derrota frente a Osasuna a los dos días de haber relevado a Eduardo Coudet al frente del equipo. En el duelo contra los rojillos, el preparador portugués repitió el once y el esquema de su predecesor con derrota ante los de Jagoba Arrasate, que se levaron cómodamente el partido (1-2) y relegaron a los celestes a puestos de descenso por primera y única vez esta temporada. Desde ese momento, con parón por el Mundial en medio, los celestes no han vuelto a la zona roja, iniciando una paulatina pero sostenida escalada desde la decimoctava hasta la decimotercera plaza que ocupan actualmente. El equipo vigués ha sumado desde este partido 16 puntos, merced a sus victorias frente a Elche, Athletic, Betis y Valladolid y los empates firmados contra Rayo Vallecano, Sevilla, Villarreal y Real Sociedad. Solo el Mallorca y el Atlético de Madrid (éste con mucha fortuna) han conseguido doblegar a los celestes. A Osasuna, que tras su victoria en Balaídos se alzó a la quinta plaza, no le han ido tan bien las cosas. El conjunto que dirige Jagoba Arrasate ha sumado en este mismo segmento de competición 10 puntos, 6 menos de los que ha conseguido el Celta, con victorias ante Mallorca y Sevilla y empates ante Athletic, Elche, Espanyol y Valladolid. En este segmento competitivo, los rojillos fueron derrotados por e Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad.