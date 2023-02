Un mes para asentarse en el sosiego

El Celta aspira a encadenar la duodécima temporada en Primera División, con lo que igualaría su mejor registro histórico en la máxima categoría, que estableció entre los años 1992 y 2004. Consumidas veintidós de las treinta y ocho jornadas del actual campeonato, los célticos ocupan la decimocuarta posición, con 24 puntos, después de empatar el sábado en San Sebastián. Contra la Real Sociedad, el conjunto vigués cerraba una serie de cuatro encuentros con equipos de la parte alta de la tabla. Pese a la dificultad que a priori representaban estos encuentros, el equipo de Carlos Carvalhal logró unos excelentes resultados: sumó siete de los doce puntos disputados. De mantener esa tendencia hasta el final del curso, el Celta podría incluso alcanzar los 52 puntos. La salvación, según las cuentas que manejan desde el club de la calle del Príncipe, se situará este año en torno a los 40 puntos.

Visita del valladolid

El ciclo de cuatro partidos hasta que a mediados de marzo se aparque LaLiga durante dos semanas para atender los compromisos de las selecciones nacionales comienza para el Celta el domingo que viene en Balaídos frente al Valladolid (16:15 horas), con el que está igualado a puntos en la clasificación general. En la primera vuelta, los pucelanos aprovecharon las dudas del Celta durante los últimos compromisos con Coudet para vencer por goleada en Zorrilla (4-1). El partido llegó igualado al descanso (1-1), pero tras la irrupción en el campo de Sergio León a la hora de juego desencadenó una tormenta blanquivioleta que se llevó por delante las ilusiones de los celestes. Es más, Aspas incluso falló un penalti ante Masip. El guardameta catalán se perderá la cita en Vigo por lesión. Sin embargo, Pacheta, técnico del equipo castellano, sí podrá contar con Larin y Machís. El canadiense y el venezolano se han convertido en las principales referencias y amenazas en ataque tras incorporarse a la plantilla blanquivioleta en el mercado de fichajes de invierno. Los vallisoletanos vienen de caer por la mínima en casa del Betis (2-1), donde los célticos obtuvieron una espectacular victoria (3-4).

Compromiso en Pamplona

El segundo compromiso que afrontará el Celta en las próximas semanas es ante Osasuna, rival con el que se estrenó Carvalhal como entrenador del conjunto celeste a principios del pasado mes de noviembre. Entonces, y con apenas dos entrenamientos con el bracarense, el Celta sumó otro tropiezo en casa que le llevó a las últimas posiciones de la clasificación. En ese encuentro, Carvalhal dio continuidad al once de Coudet, en el que Gabri Veiga, Luca de la Torre, Óscar Mingueza o Carles Pérez no aparecían entre las preferencias del técnico argentino y que ahora son imprescindibles en los planes del portugués. Osasuna resolvió su visita a Vigo en la primera media hora de partido con dos goles de Chimi Ávila. Entre ambos aciertos, Aspas sumó un nuevo tanto en su cuenta particular que no sirvió para nada a los celestes. Antes del parón del Mundial, los navarros se mostraban como uno de los equipos más poderosos del campeonato. Su triunfo en Balaídos les mantuvo en una privilegiada quinta posición. Con la reanudación del campeonato tras la cita mundialista de Catar, Osasuna ha perdido frescura y el potencial mostrado en el arranque del curso. El sábado cayeron en casa ante el Real Madrid (0-2) y ese nuevo tropiezo les mantiene situados en mitad de la tabla clasificatoria, con 30 puntos, seis más que los célticos. Podría darse el caso de que la cita del lunes 6 de marzo en el remozado El Sadar igualase a puntos a ambos equipos si los célticos ganan los dos próximos compromisos y los rojillos se quedan sin sumar más puntos. De hecho, acumulan cuatro jornadas sin ganar. En el próximo compromiso tienen que visitar al Sevilla, y antes de recibir al Celta afrontarán la eliminatoria de Copa contra el Athletic Club.

El Rayo, en Vigo

La tercera cita de este periplo del Celta en LaLiga antes del parón por compromisos de las selecciones será contra el Rayo Vallecano, que visitará Balaídos el sábado 11 de marzo a partir de las 18:30 horas. Ante el equipo madrileño puso en práctica Carvalhal la defensa de cinco por primera vez. Quería el técnico de Braga acabar con la sangría de goles que condenaba al Celta a la cola de la clasificación. Salió bien el experimento en Vallecas, donde los célticos cortaron una excelente racha del rival ante sus seguidores. Es más, el Celta generó las ocasiones más peligrosas de gol ante un Rayo Vallecano que continúa codeándose con los mejores equipos del campeonato. Es sexto, con 34 puntos, después de ceder un empate en Vallecas ante un Sevilla que intenta aprovechar el gran potencial de su plantilla para escapar del fondo del pozo. Los franjirrojos han puntuado en sus cuatro últimas salidas: ganaron en Valladolid y Villarreal y empataron en Getafe y en Girona.

Reencuentro con Denis

La serie de cuatro partidos que afronta el Celta en las cuatro próximas semanas se cierra con la visita a Barcelona para enfrentarse al Espanyol. La cita en el RCDE Stadium se celebrará el sábado 18 de marzo a partir de las 18:30 horas. Ese día, los célticos se reencontrarán con Denis Suárez, que abandonó Vigo el pasado mes de enero tras el conflicto de intereses con el presidente Carlos Mouriño por la salida del club vigués hacia el Real Madrid del canterano Bryan Bugarín. El equipo que entrena el vigués Diego Martínez es un directo rival del Celta por evitar el descenso de categoría. El conjunto perico ha igualó a 24 puntos con los célticos tras su agónica victoria en Elche, con un gol de Darder en los minutos de descuento. El duelo de la primera vuelta entre el Celta y el Espanyol abrió el campeonato de Liga en Balaídos. El equipo entrenado entonces por Eduardo Coudet dejó escapar la victoria en el minuto 98 tras un inocente penalti de Mingueza que transformó el excéltico Joselu en el definitivo 2-2. El equipo de Cornellà-El Prat también fue el verdugo de los de Balaídos en la Copa del Rey.

Dos puntos de doce

En la primera vuelta, el Celta solo sumó dos puntos de los doce posibles ante los mismos rivales a los que se enfrentará hasta el 18 de marzo. Empató con el Rayo Vallecano y el Espanyol, mientras que perdió ante el Valladolid y Osasuna.