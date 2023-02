Cavalhal afianza el avance del Celta

Carlos Carvalhal cumplió el sábado en el Reale Arena 10 partidos al frente del Celta, cuyo rendimiento comienza a parecerse a lo que el técnico luso esperaba cuando relevó en noviembre pasado a Eduardo Coudet para sacar al equipo del agujero. Carvalhal ha construido en esta decena de partidos un equipo reconocible, fiable atrás y valiente en la búsqueda del gol, con un modelo de juego flexible en lo táctico y generoso en la utilización de los recursos, pero también firme en el establecimiento de jerarquías. El Celta maneja diferentes dibujos en función del rival o las circunstancias del partido con una lectura apropiada de las necesidades del equipo a la hora de mover el banquillo.

Desde que se hizo cargo del Celta en noviembre pasado, Carvalhal ha ido afinado su modelo. En un primer momento, la prioridad del preparador portugués fue detener la sangría de goles que el Celta recibía con su predecesor. El Celta necesitaba crecer desde la seguridad y su primera decisión fue apostar de partida por un dibujo de cinco defensas para blindar la portería y ganar confianza en un momento de baja autoestima. Con el paso de los partidos dibujo se ha ido afilando. Se ha restado un defensa para añadir un centrocampista y el técnico cuenta ya con un once tipo definido que puede variar ligeramente en función de las circunstancias o la competencia interna, que se ha elevado con el reparto de oportunidades.

Los resultados comienzan a acompañar al conjunto celeste. El Celta avanza con paso firme de la mano del luso, pese a que el fútbol no siempre está siendo justo con su juego, y la extrema igualdad que preside la lucha en la zona baja de la tabla no ayuda a tomar distancia. “El equipo va a más”, certifica Aspas, feliz por el empate rebañado en el último suspiro en el Reale Arena. Los números los confirman. El Celta ha sumado con Carlos Carvalhal 13 puntos de 30 posibles: 3 victorias (Elche, Athletic y Betis), 4 empates (Rayo Vallecano, Sevilla, Villarreal y Real Sociedad) y tres derrotas (Osasuna, Mallorca y Atlético de Madrid). Trece puntos que, salvo contadas excepciones, se han quedado cortos para los méritos contraídos por el equipo en el terreno de juego. Pero en el fútbol las sensaciones no proporcionan réditos.

Carvalhal mejora claramente los registros de Coudet, que firmó 11 puntos de 36 posibles en los 12 encuentros que dirigió esta temporada. El argentino contabiliza dos puntos menos que dos partidos más, pero también presenta peores registros en ambas áreas. Con Carvalhal, el Celta ha marcado tantos goles como ha recibido (10), mientras que con el Chacho el equipo presentaba un saldo negativo de 11 goles tras anotar 13 y haber encajado 24. Más de un tercio de los puntos que se han puesto en juego han caído en manos del portugués.

El hombre elegido por Luis Campos para pilotar al Celta en su centenario ha empleado en estos diez partidos a todos sus jugadores. Incluso Solari, que venía de una complicada lesión y ha tardado en ponerse a tono, y el joven Swedberg, verde todavía para la Primera División, han entrado en la rotación.

El luso mueve el equipo, pero cuenta con una defensa de cabecera (Mingueza, Aidoo, Unai y Galán) y dos jugadores de ataque indiscutibles: Iago Aspas y Gabri Veiga. El protagonismo del resto varía, aunque Beltrán, Luca y Carles Pérez se afianzan en sus respectivos puestos.

Siete puntos de doce en el “Tourmalet”

La dificultad del calendario en este mes de febrero no ha impedido al Celta sumar puntos frente a adversarios, sobre el papel, de superior calidad, y en campos históricamente poco asequibles. El conjunto celeste ha pasado, de hecho, con muy buena nota el particular Tourmalet que le ha enfrentado en los últimos cuatro partidos a rivales de tanto fuste como el Athletic, el Betis, el Atlético de Madrid o la Real Sociedad. En este duro segmento competitivo, el conjunto celeste ha sido capaz de sumar 7 de los 12 puntos que se han puesto en juego, merced a su triunfo en Baláidos contra el Athletic, su brillante victoria en el Benito Villamarín y el punto rescatado en el último suspiro el sábado en el Reale Arena con gol en propia puerta del rival. El botín ha sido, sin embargo, escaso para los méritos del conjunto celeste, que se hizo acreedor de mejor suerte tanto en el partido que perdió en los últimos minutos contra los colchoneros, como en el que empató con fortuna el pasado sábado en el Reale Arena con autogol de Le Normand. Los próximos encuentros serán claves para conocer si el equipo logrará por fin competir en una zona más tranquila, alejado ya del peligro del descenso que le ha venido acechando prácticamente desde que arrancó la temporada. La primera parada será el próximo domingo en Balaídos frente al Valladolid, un rival directo, que visita el estadio celeste en un buen momento, pese a la derrota cedida esta jornada en el campo del Betis. Posteriormente, ya en el mes de marzo, los celestes tienen un complicado desplazamiento al El Sadar para medirse a Osasuna (el lunes 6 de marzo). La secuencia continúa con la visita a Balaídos del Rayo Vallecano (sábado 11 de marzo) y el duelo frente al Espanyol, que ayer se conoció que va a disputarse el próximo sábado 18 de marzo en Cornellà y que supondrá el encuentro del conjunto celeste con Denis Suárez.