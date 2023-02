El director deportivo del París Saint-Germain, el portugués Luis Campos, no será sancionado por la Comisión de Disciplina de la Liga francesa pese a la airada actitud que mostró el domingo, cuando bajó al banquillo del Parque de los Príncipes durante el partido contra el Lille. Ni el colegiado ni el delegado anotaron nada sobre el comportamiento de Campos, por lo que su caso no será examinado por la Comisión y, por tanto, no será sancionado, según L’Equipe.

Campos, que es también asesor deportivo del Celta, tenía una acreditación que le autorizaba a estar al borde del terreno de juego, aunque no en el banquillo, lo que, según el diario, le eximirá de una sanción. Los nervios traicionan a Luis Campos Cuando su equipo perdía 2-3, el gestor luso bajó del palco y se incrustó junto a los componentes del banquillo, con ostensibles gestos y gritos a los jugadores y contra ciertas decisiones arbitrales. Su actitud, que algunos medios consideraron como una afrenta al entrenador, Christophe Galtier, se combinó con una celebración poco elegante del gol del empate y, posteriormente, de la victoria en el descuento con un tanto de Messi de falta directa. Campos ya ha bajado en otras ocasiones al banquillo de su equipo cuando las cosas no van bien e, incluso, el pasado día 11 entró en el vestuario del PSG en Mónaco en el descanso, lo que no gustó a jugadores como Marquinhos y Neymar, que se encararon con él. Galtier restó importancia a la actitud de Campos y lo justificó por su forma apasionada de seguir el fútbol.