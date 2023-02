Las derrotas generan nervios, desconcierto y crisis como la que podría provocar la cuarta derrota consecutiva del PSG, que los parisinos evitaron ayer en el tiempo de descuento y después de que Luis Campos bajase del palco al terreno de juego para dar las instrucciones que con Galtier parecían insuficientes para superar al Lille (4-3). Los golazos de Mbappé y de Messi han quedado eclipsados por el espectáculo ofrecido por el consejero deportivo del todopoderoso club galo. Con la imagen ofrecida ayer, el también asesor externo del Celta se acerca más al comportamiento de Monchi que al del gestor pausado y analítico que ha mostrado en sus comparecencias en Vigo.

Palabras como “caos”, “locura” o “show” se repiten en la prensa y en las redes sociales tras las imágenes en las que jugadores y técnicos festejan el gol de Messi en un córner del Parque de los Príncipes mientras Campos camina furioso y gesticulando hacia el cuarto árbitro. La temporada puede hacerse muy larga para el gestor portugués después de este episodio si el PSG no remonta en Múnich la eliminatoria de la Champions ante el Bayern.

Ayer, el PSG se presentaba ante su afición tras caer ante el campeón bávaro en la Liga de Campeones (0-1), el Mónaco en Liga (3-1) y el Olympique de Marsella en Copa (2-1). En el primer cuarto de hora de esta nueva jornada de la Ligue 1, los parisinos tenían encarrilado el partido con dos goles a favor al cuarto de hora. Cincuenta minutos después, el Lille había volteado el marcador. Entonces, con 2-3 en contra, Campos decidió abandonar el palco y bajar al campo para dar instrucciones directamente a los jugadores, que también las recibían de su entrenador, Christophe Galtier. Las cámaras de televisión recogían el esperpento, mientras el PSG lograba la igualada en el minuto 86. Y cuando ya se habían rebasado cuatro minutos del descuento, Messi marcó de falta directa desde la frontal. El argentino evitó el desastre tras mandar el balón hacia la base del palo. Entonces, se desató el delirio en el campo y en las gradas del Parque de los Príncipes. Aficionados, jugadores y técnicos celebraban por todo lo alto el gol de Messi. Campos, ajeno a los festejos, trataba de desahogar la tensión contra el cuarto árbitro.

Tras el partido, Galtier restó importancia a la intervención de Campos en los cometidos del entrenador. “No es una interferencia. En Mónaco no hubo interferencias. A Luis le apasiona ganar. Había ira pero no interferencia. En cuanto a hoy, estoy al frente, no puedo mirar atrás. ¿Qué denota esto? Un gran deseo de triunfar. Por supuesto que Luis es parte del cuerpo técnico. Esto no me supone ningún problema porque no hay intervención técnico-táctica. Hay pasión”, zanjó el técnico del PSG.

Ahora aparecerán los análisis sobre la situación de un Campos cuya llegada a París el verano pasado se celebró con la ilusión de que el club emprendía el camino hacia la conquista de Europa. Su estrecha relación con Mbappé y sus éxitos en el Mónaco y en el Lille lo avalaban como pieza necesaria para iniciar el dominio del fútbol mundial.

Con los primeros tropiezos del PSG, se pusieron en duda fichajes como los de Renato Sánchez o Vitinha. Neymar también fue crítico con los refuerzos en la acalorada discusión con Campos en el vestuario. El brasileño le restó importancia días después: “Hemos discutido, pero pasa siempre. También discuto con mi novia y seguimos juntos. A veces se discute para mejorar”. Si se cumple lo dicho por Neymar, el PSG es el máximo favorito para ganar la Champions después de lo vivido ayer en el Parque de los Príncipes.