Los malos momentos que el Celta ha vivido (y todavía no ha dejado atrás del todo) este curso se están viendo compensados con la espectacular irrupción de Gabi Veiga en LaLiga. Al centrocampista porriñés no la ha costado ningún trabajo tomarle el pulso a la máxima categoría y mantiene sin inmutarse el impresionante ritmo anotador que el pasado curso llevaba con el filial en Primera RFEF.

En un momento de descapitalización de la cantera en el primer equipo –Rubén está en Marsella, Brais ha sido vendido, Denis expulsado y Mallo tiene un pie fuera–, el porriñés se ha convertido en la gran esperanza del celtismo para tomar el relevo de Iago Aspas como gran referente canterano. Luis Campos le augura un futuro inmenso y es más que titular para Carvalhal, que no escatima elogios hacia él: “Es un jugador de grandísimo nivel. Es un jugador que no es común, no solo en España, porque nosotros jugamos con dos centrocampistas y él aparece muy bien en zonas de finalización, sabe jugar, es inteligente y muy fuerte. Es una sorpresa para mí. Cuando llegué me encantó y hasta ahora no me ha defraudado”.

Su eficacia como finalizador está quedando sobradamente acreditada. Con su doblete al Betis, primero de su carrera en LaLiga, Veiga contabiliza ya seis tantos este curso, más de los que llevan muchos delanteros de otros equipos. Y lo ha conseguido en 1.040 minutos repartidos en 18 encuentros. El porriñés anota un gol este curso cada 173 minutos sobre cal campo, la mejor relación de goles por minuto jugado de un centrocampista en la categoría. Y es el segundo mediocampista que más goles contabiliza tras Brais Méndez.

En el plano internacional, el céltico es el tercer máximo anotador menor de 21 años de las cinco grandes ligas tras Jamal Muisala (Bayern de Múnich) y Ely Wahi (Montepellier), según informa Afouteza e Corazón.

Veiga mejora también los números de otros jóvenes futbolistas que se han consagrado en sus respectivos equipos. Supera un gol a Pedri, estrella del Barcelona y de la selección española, en dos a Nico Williams y Ansu Fati, ambos internacionales absolutos, y a Alex Baena, perla emergente del Villarreal, y en cuatro a Arnau Martínez y a José Ángel Carmona, las jóvenes perlas canteranas del Girona y el Elche.

El canterano celeste llama con fuerza a la puerta de la selección absoluta con solo 18 partidos en Primera. Su pase por la sub 21 se adivina breve. Luis de la Fuente lo conoce bien, aunque su mejor aval es el asombroso rendimiento que ofrece jornada tras jornada.

Al paso que lleva, al Celta le va a resultar difícil retenerlo. Desde junio pasado Veiga ha multiplicado por más de tres su valor de mercado (de 3 a 10 millones) en la página especializada Transfermarkt y esta cifra se verá significativamente incrementada en la próxima actualización de mercado.

Tras su renovación en mayo pasado su contrato concluye en 2026 con una cláusula de rescisión que ronda los 40 millones después de que –empezó el curso con contrato del filial,– se le hiciese ficha con el primer equipo. El club quiere volver a revisar cuanto antes su contrato, pero el jugador no tiene prisa.