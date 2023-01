El Celta presentó aprovechó ayer el marco de Fitur para presentar su proyecto estrella Galicia 360 con el que el club celeste pretende convertirse en los próximos años en referente del deporte gallego al tiempo que obtener una vía de negocia para obtener ecursos económicos extraordinarios para el club.

El acto de presentación contó con el presidente Carlos Mouriño, su hija Marian, CEO de del proyecto, y Xosé Ramón Lete Lasa, secretario xeral para el Deporte de la Xunta de Galicia, entidad que ha declarado el plan de interés autonómico. El dirigente celeste reiteró durante el acto la importancia que el proyecto va a tener, no para el club sino para el deporte gallego, incidiendo en el hecho de que va mucho más del fútbol. Mouriño destacó, en primer lugar, la importancia de estar en un evento como Fitur para dar a conocer Galicia Sport 360, que no dudó en calificar de histórico. “Es el mayor hito en la historia del Celta”, aseguró el mandatadio en declaraciones a Celta Media, el canal oficial del club. “Este año la expectación es impresionante. Estamos consiguiendo los objetivos de internacionalización del club. Yo me emociono mucho cuando hablo del Celta y de Galicia Sports 360 porque es el hito más importante de su historia”, relató.

El mandatario insistió en la enorme importancia que el proyecto tiene para el futuro del club. “El Celta es un equipo de fútbol que tenemos que mantener. Un equipo que tiene esa fuerza, esa afouteza, esa historia y esa tradición que tenemos que seguir manteniendo. Tiene que seguir teniendo mucha pasión pero también tiene que transformarse si queremos estar a la altura de los grandes equipos”, apuntó Mouriño, quien insistió en que GS 360 trasciende al propio Celta y al fútbol. “Es un proyecto básico para el Celta, pero también va a cambiar el sistema del deporte en toda Galicia”, aseguró el presidente céltico que destacó el gran interés y los numersos apoyos que ya está suscitando el proyecto.