Joselu Mato, Borja Iglesias, Iago Aspas y Brais Méndez arrancan este 2023 como máximos candidatos a lograr el trofeo Zarra, galardón que reconoce al máximo goleador español de LaLiga. Para el de Moaña más que lograr, significaría revalidar un título que ya ha ganado hasta cuatro veces en las temporadas 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y esta última temporada 21/22, siendo así el único jugador nacional que ha igualado la marca de David Villa, que se alzó con este galardón en las temporadas 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 y 2009-2010.

De conquistar este quinto título de mejor artillero nacional que cada año concede el diario Marca, el diez céltico superaría el récord del asturiano, sitúandose en solitario en este honorable listado que debe su nombre al goleador del Athletic Club y de la selección española Telmo Zarra, fallecido el 23 de febrero de 2006. Precisamente, el trofeo se instauró durante la campaña liguera que se estaba disputando cuando moría el jugador de los leones, primera edición que recayó en Villa tras lograr 25 goles.

El jugador del Barcelona Robert Lewandowski, con 13 tantos, es ahora mismo el jugador del campeonato español que lidera la lista de goleadores de esta temporada 2022-2023, y por tanto, principal aspirante a lograr el Pichichi, trofeo que reconoce al máximo artillero de LaLiga. Tras él se sitúan dos de los ases gallegos con una brecha difícil de superar aunque no imposible. Precisamente, fue ante el Barça en el derbi catalán que despidió este 2022 cuando el delantero del Espanyol, Joselu, marcaría de penalti su octavo gol en LaLiga (tres desde los once metros), igualando la marca del santiagués del Betis, Borja Iglesias (tres de penalti), que en esta última jornada se fue de vacío. Lo mismo le pasó a Iago Aspas (cuarto por el Pichichi y tercero por el Zarra), que al no ver portería ante el Sevilla, mantiene los siete goles (1 de penalti) que sumaba antes de la celebración del Mundial de Qatar. Un registro que ha igualado su excompañero en el Celta y ahora jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez (0 de penalti), autor de uno de los dos tantos (y asistente del segundo) que le dieron la victoria a su equipo este pasado fin de semana ante Osasuna, y con el que se sitúa entre los tres centrocampistas más goleadores de Europa.

Muy de cerca al de Moaña y al de Mos le sigue el jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que suma seis goles en su casillero, que le sirvieron para ser convocado por el ya exseleccionador español Luis Enrique de cara a la última cita mundialista, a la que no asistieron ninguno de los futbolistas gallegos que encabezan la tabla de realizadores españoles.

Joselu-Aspas, mañana en la Copa

A pesar de las grandes cifras que atesoran estos cuatro jugadores gallegos, la situación deportiva de sus equipos en la clasificación liguera es bien diferente. Mientras la Real y el Betis están en zona europea, en tercera y sexta posición, respectivamente, el Espanyol y el Celta (16º y 17º) rozan el descenso, igualados a 13 puntos. Precisamente, catalanes y vigueses se verán las caras este martes (Cornellá, 19 horas), en el enfrentamiento copero que dirimirá cuál de los dos conjuntos se clasificará para los octavos de final del Torneo del KO.

Será un duelo de extrema igualdad no solo por lo que dicta la clasificación liguera, sino también por sus puntas de lanza, el delantero de A Estrada y el de Moaña, también rivales en la lucha por el Zarra. Si bien los goles en Copa no contabilizan para el trofeo de Marca, ambos querrán reivindicarse ante las porterías contrarias.