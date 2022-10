Este martes 25 de octubre, a partir de las 19.00 horas en la Sede Afundación de Vigo (Rua Policarpo Sanz, 24-26), Movistar Plus+ presentará 'Informe Plus+: Iago Aspas, corazón celeste'. Una 'premiere' a la que asistirán el jugador moañés, el presidente del Celta, Carlos Mouriño y el ya legendario narrador de esta plataforma (antes en Canal Plus), Carlos Martínez, quien también presentará el evento. Una terna que, junto al responsable del programa, Luis Fermoso ofrecerán todos los detalles sobre "este reportaje histórico dedicado a una leyenda del Celta", con la primera plantilla del equipo también presente.