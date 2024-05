El Celta C vuelve a sonreír

El Celta C Gran Peña volvió a ganar ocho partidos después y con los tres puntos que sumó en A Grela se aseguró la segunda plaza.

El filial celtiña mejoró respecto a los últimos partidos, y logró una victoria que se cimentó en una buena defensa y en saber aprovechar sus oportunidades. Esta victoria puede ser importante sobre todo a nivel psicológico porque rompe una dinámica de malos resultados.

La primera parte empezó muy bien para el Celta C Gran Peña, ya que Mario Fuente abrió la lata muy pronto. El gol dio aplomo al filial celeste que, con la ventaja en el marcador, se replegó y jugó con las líneas muy juntas para no dejar huecos a un Silva que atacó con más corazón que cabeza. Lo aprovecharon los vigueses para tener controlada la situación e incluso generar algún contragolpe peligroso.

Con el paso de los minutos el Gran Peña cada vez se sentía más cómodo y seguro en defensa y, a pesar de algún arreón de los locales, los de Luis Jiménez lograron irse a vestuarios con ventaja en el marcador y sin haber sufrido mucho para mantener la tempranera ventaja.

Tras el paso por vestuarios el Silva salió dispuesto a neutralizar la ventaja del filial celtiña pero el Gran Peña supo sufrir cuando los locales apretaron más. Con el paso de los minutos fueron equilibrando el partido porque los locales, fruto del cansancio, fueron cediendo en la presión.

En el tramo final del partido el Gran Peña creció, empezó a jugar más en campo contrario y llegó con más asiduidad al área rival. La impotencia del Silva se plasmó con la expulsión por roja directa de Brais lema en el minuto 82. Con un jugador más, el Gran Peña sentenció el partido a dos minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario por medio de Breo que había saltado al campo hacía diez minutos.

Con el segundo gol encajado, un Silva con diez, en tierra de nadie y que no se jugaba nada bajó definitivamente los brazos por lo que la victoria del Gran Peña acabó siendo más cómoda de lo previsto.

Los vigueses cerrarán la temporada regular el próximo fin de semana en el campo de Barreiro. Será en el campo de Barreiro ante un Betanzos que se juega la vida. Los vigueses se cruzarán en la primera eliminatoria de ascenso con la Sarriana, que se clasificó en quinta posición. El Celta C Gran Peña contará con la ventaja de jugar el segundo partido en Barreiro. La segunda posición lograda tiene además un premio, y es que en caso de que la eliminatoria quede empatada, no habrá prórroga y el se clasificará el Celta C Gran Peña.