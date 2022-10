"Estamos golpeados por el resultado", admite Renato Tapia sobre la derrota en Valladolid. "Nadie se lo esperaba. Nos ha movido mucho. Ahora es tiempo de simplemente trabajar. No hay otra fórmula. Debemos pasar página rápido. Tenemos un partido cerca y debemos pensar en lo que viene. No hay otra cosa que se pueda hacer".

"El fútbol también es de detalles", explica. "Ha habido muchos detalles que hemos dejado pasar y hemos sido penalizados. Es parte del fútbol. Muchas veces hemos salido nosotros afortunados. Es parte de lo que pasa en el día a día, no tienes buen día y no te toca. Trataremos que esa suerte y esos detalles vayan de la mano para que lleguen los resultados".

"Duele mucho perder así. Sobre todo por las sensaciones", abunda sobre lo sucedido en Pucela. "Es un tema de detalles. El primer gol llega en un remate de ellos a balón parado y también el segundo. Se diluyó todo lo que habíamos hecho en ese tiempo. Tratamos siempre de salir a competir lo que dure el partido. Pasó ahora, queda mucha temporada y sobre esos puntos negativos intentaremos ir adelante".

"Trabajamos para mejorar todos los aspectos, en todas las cosas que están saliendo mal o lo que nos puede hacer el rival, pero también en las cosas que hacemos bien. Nos enfocamos en lo bueno y lo malo", añade.

"Trataremos de revertir la situación lo antes posible"

Reconoce la importancia de ganar al Getafe: "Mejoraría el día a día. Cuando se gana o se tiene un resultado positivo, ayuda a todos; a los jugadores, al comando técnico, a la gente que trabaja por aquí. Tratamos de revertir la situación lo antes posible, en estos partidos que quedan antes del parón".

Describe la actitud de Coudet: "Trata de corregir muchas cosas. Seguimos positivos en lo que creemos, en la idea de juego que tenemos y que nos ha inculcado el entrenador. Es eso, tratar de seguir a nuestro estilo, que nos ha dado muchos resultados. Nos vemos en el espejo, viendo lo que hacemos bien o hacemos mal, y desde ahí salir hacia delante".

El parón por el Mundial condiciona la temporada, pero Tapia lo inscribe en el contexto de las temporadas anteriores, con pandemia: "Han sido años muy raros. Este no será la excepción. Sabemos que quedan pocos partidos y la idea es cerrar bien lo que queda de este periodo, dándolo todo y tratando de sumar. Es lo más importante. Siempre hemos querido subir en posiciones".

"Es decisión del técnico quien juega o no. Me estoy brindando al cien por cien, tratando de entrenar al máximo para ayudar al equipo cuando llegue la oportunidad", indica sobre su situación personal. "No he conseguido la solidez que tenía en las anteriores, de jugar los 90 y cerrar un partido bien. Estoy trabajando en eso. El rol que estoy cumpliendo en esta temporada es otro. De donde me toque voy a apoyar al equipo".

No cree que deban existir dudas sobre Coudet y sobre lo que él, al no ser titular indiscutible, piense del entrenador: "Me sorprende. No por el hecho de jugar o no significa que confíe más o menos en el entrenador. El grupo está muy unido. Es muy buen grupo. Independientemente de quien juegue o no, siempre vamos a confiar en el entrenador. Esa unión lleva a los grupos a levantarse de crisis que puedan presentarse en el año. No creo que lleguemos a esa crisis pero sí debemos revertirlo lo antes posible".

Tapia admite las dificultades de la pareja que ha formado con Beltrán en algunas ocasiones: "Parecidos no lo sé, tenemos un rol en el campo parecido. Son dos cosas distintas. Se confunde mucho. Cumplimos el rol de distintas maneras. No ayuda a la verticalidad del equipo". Así que en realidad no cree que ese doble pivote vaya a tener constancia, pero tampoco descarta un mejor rendimiento: "Hemos hecho cosas muy buenas y otras que se han vuelto más automatizadas".

Tapia compara su posición con la de su primera temporada y recuerda qué sucedió en la segunda, con tantos compromisos internacionales, la decepción de no meter a Perú en el Mundial, sus constantes problemas físicos: "Fuimos como la fruta. Cuando la exprimes, a veces se queda sin jugo. Me pasó el año pasado. Fueron muy pocos días libres que tuve, de descanso absoluto. En esta ya tuve un tiempo más personal, con la familia. Fue mucho mejor. Esto es el fútbol. Puede irte bien como puede irte mal. Lo que se queda la gente y los compañeros es cómo fuiste, cómo trabajaste. Independientemente de si juego o no, quedarme con la cabeza tranquila es lo más importante".

Tapia acepta que la afición se sienta ahora mismo disconforme: "Hemos puesto la vara alta. No nos conformamos con esto. Temporada a temporada siempre hemos intentando apuntar lo más alto posible. A nivel interno sabíamos que era posible apuntar hacia arriba. Uno no quiere repetir lo anterior, sino mejorar. Conocernos más debería hacernos más fuertes. No diría decepción, pero sí hay frustración de no poder conseguir más puntos que los que tenemos".

Y señala con ambición, respecto a los cuatro partidos que restan antes del parón: "Tendríamos que hacer todos los puntos. Ahora, que la realidad sea otra está en el día a día, en el trabajo, en cómo se formulen los partidos. Nos enfocamos en el día a día, en el partido que viene".

Le pregunta por el complicado reemplazo de Brais y Denis: "Eso hay que preguntarle al Chacho. Yo confío mucho en los jugadores que están ahora en el campo, en mis compañeros. Puede que no estén en buen momento o no tengan buen día, pero eso no significa que no tengamos ese recambio. Claro que Denis daba un plus y Brais había evolucionado. Pero Veiga, por dar un ejemplo, ha sido una revelación y tiene esa verticalidad. Tenemos un equipo nuevo pero con las mismas ganas y la misma calidad".